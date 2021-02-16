 يويفا يفرض قيودا على كبار أوروبا في دوري الأبطال

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، إجراء بعض التعديلات على نظام مباريات دوري أبطال أوروبا، بداية من نسخة 2024، على أن يراعى إقامة المباريات في منتصف الأسبوع، والابتعاد عن السبت والأحد، الذي يتزامن مع انطلاق مباريات الدوريات المحيلة في أوروبا، بجانب إقامة منافسات التشامبيونزليج، في الفترة من بين الثلاثاء إلى الخميس، من أجل تفادي ازدحام جدول المباريات على الأندية، أو تداخل مواعيد المباريات في الدوريات الأوروبية والمحلية.

بحسب إذاعة «كادينا كوبيه» الإسبانية، فإن نظام التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لن يتغير، ويستمر التأهل إلى البطولة من خلال تأهل المراكز الأربعة الأولى في الدوريات المحلية، على أن يستمر تأهل أصحاب المراكز الأولى دون تغيير عدد الأندية التي تتأهل كل عام، في أي دولة.

وذكرت الإذاعة الإسبانية، أن الاتحاد الدولي يدرس تقييد عدد الأندية المشاركة في البطولة من نفس البلد، على أن يكون الحد الأقصى لمشاركة الأندية التي تمثل البلد ذاتها عن 6 أندية، إضافة إلى مشاركة 36 فريقا، بدلا من 32 فريق، بحسب نظام النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، بداية من مارس المقبل، على أن يعتمد بداية من نسخة عام 2024 وحتى 2033، ويشمل خوض 10 مباريات لكل فريق ضد منافس مختلف، ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى الدور ربع النهائي بشكل مباشر، على أن يحدد أصحاب المراكز من التاسع للسادس عشر، من خلال مباريات فاصلة تخوضها المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين.