دافع عن والده فكانت حياته الثمن.. جريمة بشعة بطلها «شندي» في السلام

لم يكن يتخيل الشاب أحمد حسن أحمد، أنه سيدفع حياته ثمنًا في مدينة السلام، لدفاعه عن والده، ضد جاره الذي يدعى محمود الشاذلي الشهير بـ«شندي».

تجارة المخدرات كانت السبب وراء إقدام «شندي» على ارتكاب جريمته، حيث اتهم أسرة المجني عليه بالإبلاغ عنه، ليقرر الانتقام وينتهى الأمر بقتل المجني عليه بسلاح أبيض ، والشروع في قتل والد الضحية بنفس السلاح.

أنكر «شندي» أنه أقدم على قتل المجني عليه، بسبب شكه في أنه المسؤول عن الإبلاغ عنه مدعيا أن سببه تعدي المجني عليه على زوجته بالقول.

ألقي القبض على المتهم وقدمته النيابة العامة، إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد، وأصدرت المحكمة اليوم حكمها بمعاقبته بالسجن المؤبد، بعد أن ثبت بالأدلة ضلوعه في قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بسلاح أبيض، والشروع في قتل والد المجني عليه مع سبق الإصرار بذات السلاح، يوم 7 مايو العام الماضي، بمدينة السلام.

بداية القصة جاءت بتلقي قسم شرطة السلام، إخطارًا من مستشفى السلام التخصصي، بوصول جثمان المقاول المجني عليه، وكذا وصول والده مصابًا بجرح.

انتقل فريق من المباحث إلى المستشفى، وبسؤال الشهود أكدوا أنه على أثر ضبط أحد أصهار المتهم "شندي"، قبل الواقعة بأيام، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، جاء المتهم أسفل مسكن المجني عليهما، وصاح بسباب لسائر العائلة متوعدًا إياهم بالتعدي عليهم، وباستطلاع الأب وشقيق المتوفي الأمرَ، تعدى المتهم على الأب بسلاح أبيض قاصدًا قتله، فأحدث إصابته، وتمكن الأهالي من إبعاده عنه، ثم جاء المجني عليه المتوفى لنجدة والده باغته المتهم بعدة طعنات من الخلف، قاصدًا قتله فسقط مغشيًا عليه.

هدد المتهم جميع الأهالي بقتل كل من يرشد عنه، أو يبلغ عن الأمر أو يُصور الحادث، مقررًا بأخذه ثأرا آخر ردد اسمه آنذاك.

تلقت النيابة العامة تحريات المباحث، والتي أكدت ارتكابَ المتهم الواقعة، إثر ضبط أحد أصهاره لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، ظنًّا بتسبب المجني عليهما في ضبطه بإبلاغهما عنه، فعقد عزمه على قتلهما، وأعدَّ لذلك سلاحًا أبيض "سكينا"، وتوجه إلى مسكنهما، ونادى عليهما بالسباب والوعيد، ثم جرت الواقعة على نحو ما شهد به الشهود، فقتل المتهم المجني عليه وشرع في قتل والده.

واستجوبت النيابة العامة المتهم، فأنكر قصده قتل المجني عليه، وأقر بإحداثه إصابته التي أودت بحياته، لشجار نشب بينهما، ادعى أن سببه تعدي المجني عليه على زوجته بالقول، فانتقم منه لذلك.

وناظرت النيابة العامة جثمان المجني عليه، فتبينت ما به من إصابات، وعاينت مسرح الحادث، وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي، أن وفاة المجني عليه سببها إصابة طعنية بفخذه الأيسر، مزقت كامل أوعيته الدموية الرئيسية، فأحدثت نزيفا دمويا أدى للوفاة التي حدثت من الطعن بجسم صلب، وكذا أثبت التقرير إصابات قطعية حيوية أخرى به، وإصابة قطعية بوالده، حدثت جميعُها من المصادمة بجسم صلب ذى حافة حادة، وأن الواقعة جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بأقوال الشهود.

وفي ختام التحقيقات التي اكتملت بجمع الأدلة الفنية والقولية في القضية، أحالت النيابة "شندي" للمحاكمة الجنائية، حيث صدر بحقه الحكم المتقدم.