الأمطار متواصلة على مطروح والساحل الشمالي حتى السلوم (صور)

واصلت الأمطار الغزيرة هطولها على مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالى الغربي، حتى مساء اليوم الثلاثاء، من مدينة الحمام شرقاً وحتى مدينة السلوم غرباً، مروراً بمدن العلمين وسيدي عبدالرحمن والعلمين الجديدة ورأس الحكمة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدى براني.

وتشهد محافظة مطروح أجواءً باردة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في معظم أنحاء المحافظة، باستثناء مركز ومدينة سيوة، التى تقع فى عمق الصحراء، جنوب مدينة مرسى مطروح بنحو 320 كيلومتر، حيث تشهد الواحة طقساً معتدلاً.

ونبه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح ،علي الأجهزة التنفيذية بسرعة إزالة ورفع تجمعات مياه الأمطار بنطاق المدن الساحلية التى ضربتها الأمطار.

وأكد رضا جاب الله، رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح، على مواصلة جهود فرق الطوارئ بمجلس المدينة في رفع وإزالة تجمعات مياه الأمطار بسيارات ومعدات شفط المياه بالطريق الدولي، وأحياء الزهور والشروق بالكيلو 4 و7، وعلم الروم والريفية وشارع 15، وذلك ضمن جهود المدينة في سرعة إزالة مياه الأمطار.

وأضاف رئيس المدينة أن جهود رجال إدارة تحسين البيئة مستمرة في رفع وإزالة تجمعات مياه الأمطار، باستخدام معدات الشفط وسيارات الكسح والوحدات المخصصة لإزالة تجمعات الأمطار، طبقاً لتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وأشار «جاب الله» إلى أن غرفة عمليات المجلس تعمل على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، لتلقي الشكاوى من المواطنين على رقم 0464933105 / 0464935266، لافتاً إلى أن مجلس مدينة مرسي مطروح رفع حالة الطوارئ تحسباً لاستمرار حالة عدم استقرار الطقس، بوضع جميع السيارات والمعدات في حالة استعداد للعمل علي مدار الساعة، لإزالة تجمعات مياه الأمطار بالميادين والشوارع والمناطق التي تضررت من الأمطار، كما يجري العمل على إزالة تجمعات مياه الأمطار من باقي الشوارع، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

ورصدت «الوطن» بالصور موجة الطقس السيء التي تحاصر مطروح من الأمطار والصقيع، وأعمال إنتشال مياه الأمطار من جانب مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح.