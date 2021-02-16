الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء: رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الطقس شديد البرودة، غدا الأربعاء، وانخفاض حاد في درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، بالتزامن مع طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة، وطقس بارد على السواحل الشمالية الشرقية، وطقس مائل للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

رياح شديدة مع انخفاض في درجة الحرارة لتصل إلى 13 درجة في الصباح و9 درجات ليلا

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن القاهرة ستشهد رياحا شديدة مع انخفاض في درجة الحرارة، لتصل إلى 13 درجة في الصباح، و9 درجات ليلا، لذلك نوهت بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

وأوضحت الأرصاد أن درجة الحرارة يوم الخميس ستشهد ارتفاعا يقدر بـ 4 درجات مئوية، ويستمرالانخفاض في درجات الحرارة الى الأسبوع المقبل.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس بارد على شمال الصعيد، والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

وأيضا تشهد البلاد فرص سقوط أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية.

كما تتوقع الأرصاد فرص سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من رفح ورأس سدر والعريش وسانت كاترين شمال ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من الفيوم وبنى سويف، وتكون صقيعا على المزروعات، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 12 درجة والصغرى 06 درجات، والإسكندرية العظمى 12 والصغرى 09 درجات، ومطروح العظمى 13 درجة والصغرى 08 درجات، وسوهاج العظمى 15 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 16 درجة والصغرى 07 درجات، وأسوان العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجات.