طوني خليفة ينعى صديقه: دكتور «بول» الذي يقصده المرضى من كل العالم سقط بكورونا

نعى الإعلامي اللبناني طوني خليفة، صديقه الطبيب الراحل بول بجاني، الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

واستعاد طوني خليفة، ذكرياته مع صديقه، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «من اليوم الأول كان يناشدني ويقول لي دخيلك يا طوني.. لازم تحذروا الناس من هالمرض.. طريقة المعالجة اللي عم بتصير للأمور رح تقتلنا جميعًا.. لازم يسكروا البلد عبكير. لأن إذا فلتت الأمور رح تكون الكارثة.. أنا مرعوب»، متابعًا: «دكتور بول بجاني الذي يقصده مرضى الباركنسون من كل العالم للعلاج.. سقط بكورونا اليوم».

يذكر أنّ طوني خليفة، قد دخل المجال الإعلامي في أواخر الثمانينات من القرن الماضي كصحفي، وقدّم أول برنامج رياضي له على إذاعة «بيبلوس»، بعدها انتقل بعدها إلى إذاعة «لبنان الحر»، حيث نقلت الإذاعة مقرها بسبب الأحداث بالقرب من منزله، وتعذر وصول بعض مذيعيها السابقين إلى مبنى الإذاعة الجديد بسبب الحرب، فتطوع للعمل فيها، وأثبت نفسه وبقي معهم بعد عودتهم إلى مقرهم الأصلي لاحقاً، لقسم الأخبار حيث تعلم اللغة الفصحى وصناعة الخبر، تدرج بعدها ليصبح رئيس فترة إخبارية، وعند صدور قرار الأمم المتحدة بوقف العمليات العسكرية بعد الحرب الأهلية اللبنانية، قرر الاكتفاء بإطلالته في برنامج يرصد تداعيات الحرب.

وقدّم طوني خليفة، قدّم تجارب تليفزيونية عديدة، في الإعلام المصري، منهم برنامج «لماذا» على قناة «القاهرة والناس» في شهر رمضان عام 2009، ليبدأ سلسلة من نوعية هذه البرامج على نفس القناة أيضا حتى شهر أكتوبر 2015.

وكان الإعلامي طوني خليفة، قد شن هجومًا حادًا، قبل سنوات، على الفنان رامز جلال، بعد محاولته استدراجه، ووقوعه كضحية في مقالبه، إذ وجه «طوني» رسالة شديدة اللهجة إلى الإعلامي اللبناني نيشان، الذي كان يُشارك في تنفيذ المقلب آنذاك، قائلًا: «تحولت للقبض على الرأس، معقول يبيع أصحابه وأهله وزملاؤه لشخص مؤذية مقالبه، وناس ممكن لا تتحملها، الجرح الكبير انه استعمل نيشان صداقتي وثقتي فيه إنه بيقبض على الراس، ويا رب نانسي تعرف بعد هذا الفيديو، لأني اعتبرت إنه بطل يبيع أصحابه والناس حتى لو أقرب من المقربين».

وتابع طوني: «أنا لا أباع ولا أشترى بالفلوس، وكرامتي فوق كل اعتبار، لا أسمح لرامز أن يهينني ويعتبرني أداة لبرنامج سخيف"، وأضاف، موجّها حديثه لنيشان: "أنت لا يؤمن لك، انت وصلت وارتحت وعملت نجوميتك، ولك كف شرك عني».