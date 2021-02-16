الطفلة شهد تنهر أشقاءها على الهواء.. وشردي: «هي شديدة شوية»

انفعلت الطفلة شهد عصام، التي تحملت المسؤولية مبكرا، لمساعدة أسرتها في سداد الديون، على أشقائها، خلال مداخلة على الهواء مباشرة، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ليعلق الأخير: «هي شديدة شوية».

الطفلة تشرح ظروفها التي دفعتها للعمل

وقالت الطفلة شهد عصام، إن لديها ثلاثة أشقاء تتراوح أعمارهم بين 25 سنة و19 سنة، ويعملون في زراعة الأرض.

وأضافت «عصام»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الثلاثاء: «أنا كنت في الصف السادس الابتدائي، واشتغلت على (التروسيكل) بعد وفاة أبويا، لأنه هو كان بيبيع عليه، وعندي أخواتي صغيرين بيشتغلوا في الأرض الزراعية، وهم يعملون في الأرض الزراعية، وأنا أبيع الخضار».

الطفلة تنفعل على أشقائها

وخلال المداخلة، أخبر الإعلامي الطفلة شهد بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بسداد ديون الأسرة، وعلاج والدتها، وعودة الطفلة للدراسة مرة أخرى، معلقا: «الله يكون في عونك يا بنتي شكلك اتحملتي المسؤولية من بدري».

أما الطفلة شهد فقد انفعلت على أشقائها على الهواء، نظرا لأنها لم تسمع المذيع جيدا، وقالت لهم: «بلاش وش»، ليعلق المذيع: «شهد شديدة شوية رغم إنها عندها 6 سنين بس».

هذا، وتقوم شهد يوميا مع ساعات الصباح الأولى، باستقدام التروسيكل والذهاب إلى الأرض الزراعية بصحبة شقيقيها لجني المحصول من الخضراوات «كرنب وجرجير وفجل وباذنجان» ومن ثم الذهاب به إلى الأسواق لبيعه والإنفاق على أسرتها واستقدام علاج والدتها القعيدة.

ووجه السيسي بتحمل مصروفات علاج الأم من خلال إحدى الجمعيات الأهلية، وتوفير كرسي متحرك لها لمساعدتها على التحرك، حيث تعاني من الشلل النصفي، وعدم القدرة على الاتزان، كما تم نقلها على الفور بواسطة سيارة إسعاف مجهزة لمستشفى الشيخ زايد التخصصي لمتابعة حالتها الصحية، واتخاذ كل الإجراءات الطبية اللازمة.