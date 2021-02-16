مشروع «2 كفاية»: الفقر يرتبط بشكل كبير بعدم الوعي

قالت الدكتورة ديزيريه لبيب، مدير مشروع «2 كفاية» بوزارة التضامن الاجتماعي، إن هدف المشروع هو الحد من الزيادة السكانية للمستفيدات من برنامج تكافل، وهو ينفذ في 10 محافظات، وهي الأكثر فقرا، والأعلى في معدلات الخصوبة، وهي محافظات الصعيد، والجيزة، والبحيرة.

الفقر وعدم الوعي

وأضافت «لبيب»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الثلاثاء، أن الفقر يرتبط بشكل كبير بعدم الوعي، ولديهم اعتقاد بأن «الطفل بيجي برزقه»، والمشروع يعمل على تفنيد المفاهيم الخاطئة، ويتم التعامل مع كل بيت وأسرة وخصوصيتها، لافتة إلى أن هناك 2000 مثقفة اجتماعية تذهب في حملات طرق الأبواب، وتوصل الرسالة المناسبة لكل أسرة.

لا يمكن الاعتماد على برنامج واحد

وتابعت مدير مشروع «2 كفاية» بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه لا يمكن الاعتماد على برنامج بمفرده لتخفيض الزيادة السكانية والخصوبة، ولكن هناك خطة متكاملة للدولة، حيث تهدف الدولة إلى الوصول لمعدل 2.4 طفل لكل سيدة في 2032، بمعنى أن كل 10 سيدات ينجبن 24 طفلا، وهو عمل في كل أجهزة الدولة، وخطة طويلة الآجل، وتستغرق وقتا، وهناك بعض المؤشرات تقول إن هناك انخفاض بسيط في معدل الخصوبة.

طلب من مقدم البرنامج

من جانبه، علق «شردي»، على مسألة «الخصوبة»، وقال: «هل من الممكن استخدام مصطلح مختلف لـ(معدل الخصوبة)، والرجالة لما يسمعوا الكلمة دي هيقولوا: نعم.. نخفض إية! أنا قلقت لما سمعتها.. وبلاش الخصوبة دي ربنا يكرمك»، لترد: «إحنا بنستخدم معدل الإنجاب، ولا نستخدم لفظ مصطلح الخصوبة، ونعلمهم ألا يغاروا من السيدات الأخريات، أو يربطن أزواجهن بالإنجاب، والمثقفات العاملات في هذه الحملات يتكلمون نفس اللغة التي تتكلمها السيدات في هذه المناطق، والخصوبة زي الفل، ولكن بنشتغل على تنظيم الأسرة».