بدء تطوير فندق «شبرد» بتمويل من البنك الأهلي المصري

بدأت الشركة القابضة للسياحة، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، خطتها لإعادة هيكلة وتطوير شامل فندق شبرد التاريخي.

وقالت شركة «ايجوث» التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق في بيان، إن الخطوة للتطوير جاءت بعد توقيع البنك الأهلي المصري عقد تمويل مع شركة الشريف للفنادق والسياحة – إحدى شركات مجموعة الشريف القابضة - بهدف إحلال وتجديد فندق شبرد القاهرة المطل على كورنيش النيل.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن التمويل تبلغ قيمته 978 مليون جنيه، علما بأن إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع قدرها 1339 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم الاعتماد بنسبة 75% على المنتجات المحلية في مختلف مراحل التطوير.

وأضاف «أبو الفتوح» أن عملية إدارة الفندق سيتم إسنادها إلى شركة إدارة عالمية بمستوى 5 نجوم تمارس نشاطها لأول مرة في مصر بما يعكس الثقة العالمية في سوق السياحة المصرية، حيث من المقرر أن يصبح الفندق من أكبر فنادق القاهرة، ومؤكدا على أن التمويل يأتي في إطار دعم البنك المستمر لقطاع السياحة في مصر والذي يعد واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية، ومصدراً رئيسيا للعملات الأجنبية، وهو ما يشجع البنك الأهلي المصري–بوصفه أكبر المؤسسات المالية في مصر – على دعم هذا القطاع بشكل دائم ومتنام، الأمر الذي يتبناه البنك في منح تلك التسهيلات الائتمانية للقطاعات ذات الطبيعة الخاصة التي تخدم الاقتصاد القومي.

ووصف الشريف نواف بن فايز، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة الشريف القابضة، التسهيلات الممنوحة من البنك الأهلي المصري بأنها دليل واضح على التوجه القوي نحو دعم الاستثمارات العربية والأجنبية في السوق المصرية، رغم التداعيات الاقتصادية العالمية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، موجها الشكر للبنك الأهلي المصري على دوره الفعال في إتمام عقد التمويل بنجاح، ووفقا ومتطلبات المشروع، مع قدرة البنك على تذليل أية عوائق قد تعترض طريق الاستثمار في مصر.

ومن جانبه أضاف شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن التمويل يستهدف عملية إحلال وتجديد فندق شبرد القاهرة والتي من المتوقع أن تستغرق 42 شهرا، ليتم افتتاح الفندق نهاية عام 2024 متضمنا تطوير وتحديث الخدمات والمرافق، مع زيادة طاقته الاستيعابية من 260 غرفة إلى 316 غرفة وجناحا، مشيرا إلى أن فندق شبرد يعد من أقدم الفنادق المصرية والذي تأسس في منتصف القرن التاسع عشر ويتمتع بشهرة عالمية منذ عقود، وهو ما دفع الدولة لوضعه ضمن خطة تطوير المنشآت السياحية.