عاجل.. إغلاق موانئ نويبع وشرم الشيخ لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق ميناء نويبع البحري في جنوب سيناء، بسبب سوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح، التي تتراوح بين 28 و30 عقدة جنوبية غربية، وارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين و3 أمتار، واضطراب حالة البحر.

وأكد البيان إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات الصغيرة والكبيرة، حفاظاً على سلامة الملاحة البحرية، مع استمرار غلق ميناء شرم الشيخ البحري، لشدة الرياح، التي تتراوح ما بين 25 و30 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين و3 أمتار، واضطراب حالة البحر.

وأعلنت الهيئة رفع درجة الاستعداد بكافة الموانئ واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر.

وقال المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إنه جرى رفع درجة الاستعداد وجاهزية غرفة العمليات الرئيسية، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالموانئ التابعة للهيئة، لمواجهة المخاطر المحتملة، وتكوين فرق طوارئ بالموانئ لمراجعة غرف ومسارات الصرف للقضاء على تراكم المياه بالساحات التخزينية وعلى الأرصفة، ومراجعة المولدات الكهربائية الرئيسية والاحتياطية البديلة.

وأكد المتحدث الإعلامي أنه جرى تجهيز لنشات الإرشاد والقاطرات ووحدات الإنقاذ والمطافئ والإسعاف وجميع الوحدات البحرية الأخرى، لتكون جاهزة لتلقى إشارات الاستغاثة والتعامل الفوري معها.

وأعلن قطاع شركة كهرباء القناة وسيناء بجنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى، تزامناً مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة عدم الاستقرار في أحوال الطقس، واحتمال هطول أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة.

وقال المهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة القناة وسيناء لتوزيع الكهرباء، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسة برئاسته وعضوية رؤساء القطاعات ورئيس قطاع التحكم بالشركة، وتشكيل غرف عمليات فرعية بكل قطاع، برئاسة رئيس قطاع الفرع لمتابعة الموقف أولاً بأول.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة القناة وسيناء لتوزيع الكهرباء أنه جرى تشكيل فرق طوارئ مركزية، وفرق طوارئ بكل قطاع وهندسة، وتزويد هذه الفرق بكافة المهمات للتعامل الفوري والسريع في حالة حدوث أي طوارئ.

وأوضح أنه جرى التأكيد على فرق الطوارئ بارتداء مهمات السلامة والصحة المهنية، واتباع الإجراءات الاحترازية خلال التعامل مع الأعطال، حرصاً على سلامتهم.