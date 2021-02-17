مطرانية بورسعيد تقدم العزاء لأسرة البدري فرغلي على المقهى المفضل له

قدم وفد من مطرانية الأقباط الأرثوذوكس ببورسعيد، بالأمس، العزاء لأسرة الراحل البدري فرغلي القيادي العمالي وعضو مجلس الشعب السابق ومؤسس اتحاد أصحاب المعاشات، الذي شيَّع جثمانه عصر أمس بمسقط رأسه ببورسعيد عن عمر ناهز 74 عاما.

وأقيم العزاء على مقهى بحي الشرق ببورسعيد المقر الدائم الذى يعرفه البورسعيدية للبدرى فرغلي.

ترأس العزاء الأب بولا سعد وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذوكس وراعى كنيسة الأنبا بيشوى ببورسعيد.

وكان فى استقبالهم ياسر نجل الراحل البدرى فرغلى، ومحمد الحديدي زوج ابنة الفقيد، وعدد من الشخصيات الشعبية والسياسية بالمحافظة.

ونقل الأب بولا تعازى الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها وأكد أن الفقيد كان رمز للوطنية والبطولة والشرف، ولم يقصر يوما في واجبه تجاه أهله في بورسعيد والعمل العام بحب وشجاعة، وأعرب عن خالص تعازيه لأسرة البدرى فرغلي.

كانت قد شيعت أمس جنازة البدرى فرغلي القيادي العمالى وعضو مجلس النواب السابق ومؤسس ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات عقب صلاة العصر من المسجد العباسى بحى العرب بمسقط رأسه بورسعيد.

وحضر الجنازة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والقيادات الشعبية والسياسيون وأعضاء الاتحاد العام للمعاشات.

يذكر أن البدري فرغلي ولد عام 1947، فى بورسعيد من أسرة فقيرة، وكان والده عاملا بالشحن والتفريغ فى الميناء، ولديه ستة أخوة، وعمل بالشحن والتفريع بعد حصوله على الابتدائية مع والده ليساعد في نفقات المنزل، وكان يهوى القراءة وكتب التاريخ التى يستأجرها من مكتبة بحى العرب، وكان نصيرا للعمال يتحدث باسمهم ويطالب بحقوقهم المشروعة وتولى نائب نقابة العاملين بالشحن والتفريغ ثم نقيب لها وعضو بالمجلس المحلى ثم عضو بمجلس الشعب أربع دورات متتالية، وعند خروجه على المعاش أسس اتحاد أصحاب المعاشات وفجر قضايا مهمة ونادى بحقوق أصحاب المعاشات فى ملايين مهدرة فى النظام السابق.