مع اقتراب موعدها.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الإعلان 14 بالإسكان

أيام قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة المتقدمين لشقق إسكان الإعلان الـ14، حيث تقدم عدد كبير من المواطنين للحصول على شقق عقب إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عنه، كما تم تحديد موعد ظهور النتيجة لتكون نهاية شهر فبراير الجاري، وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، طرق معرفة نتيجة شقق الإعلان الـ 14، كالتالي:

خطوات الاستعلام عن نتيجة الإعلان الـ 14

- يمكن أن يقوم مقدم طلب الحصول على شقة في الإعلان الـ 14 بمعرفة النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني www.mff.gov.eg، كما يمكن متابعة حالة الطلب أيضا.

- وفرت وزارة الإسكان أرقاما تليفونية يمكن الاستعلام عن حالة الطلب من خلالها وهي: الخط الساخن 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول أو 5999 و090071117 من أي خط أرضي.

- كما يمكن الاستعلام عن حالة طلب الحصول على شقة بالإعلان الـ 14 عن طريق دفع رسوم إعادة استعلام في البريد المميكن في حالة رفض طلب العميل لعدم تطابق بيانات العمل أو السكن أو الحالة الاجتماعية.

- كما يمكن أيضا متابعة حالة الطلب من خلال البنك باعتباره جهة التمويل، للتأكد من مطابقة بيانات العميل، تطلب جهة التمويل مستندات حديثة للعميل، وفي حالة وجود اختلاف في البيانات يتم استيفاء الأوراق من العملاء وإرسالها للصندوق لإجراء إعادة الإستعلام.

والجدير بالذكر أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري كان قد أعلن عن طرح شقق الإسكان بالإعلان ال 15ةفي وقت قريب، وأوضحت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن مساحات الشقق التي سيتم طرحها في الإعلان الـ15 تبدأ من 90 مترا كاملة التشطيب، وذلك في مدن 6 أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، وحدائق العاصمة بمدينة بدر، والعبور الجديدة، ويتم تسديد قيمة الوحدة السكنية بأنظمة سداد مختلفة، منها نظام التقسيط لمدة تصل إلى 20 عامًا.