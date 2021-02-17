عاجل.. مصرع 5 في انقلاب لانش بسبب سوء الطقس ببورسعيد

لقى خمسة أشخاص مصرعهم في غرق لانش أثناء تقديمه طرود من أحد التوكيلات الملاحية لإحدى السفن الراسية في غاطس البحر المتوسط أمام مدينة بورسعيد.

وأوضح مصدر مسؤول بميناء بورسعيد أن سائق اللانش «رجب» واثنين بحريين تابعين له واثنين من توكيل ملاحى «إ» خرجوا مساء أمس لتوصيل طرد خاص من المطار عبر التوكيل لإحدى السفن فانقلب اللانش في الغاطس وتم انتشال جثة أحد البحارة ويجرى رجال الإنقاد البحث عن الأربعة الآخرين.

وأشار المصدر إلى أن اللانش مجهز للخروج في أجواء الطقس المتقلب والأنواء الشديدة ولكن مع ارتفاع الأمواج التى وصلت إلى 42 عقدة لم يستطع سائق اللانش السيطرة وانقلب بمن عليه.

يدكر أن بورسعيد قد شهدت أمس واليوم طقسا باردا ملبدا بالغيوم ورياحا نشطة تندر بأجواء غير مستقرة بعد فترة، ومن المنتظر أن يستمر حتى الخميس طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد المصرية.

وانخفضت درجة الحرارة إلى 14 درجة مئوية والرياح إلى 24 كم في الساعة.

وحرص المواطنون بالمحافظة على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة بعد فترة من الطقس المعتدل.

وشهدت الأسواق التجارية حركة ضعيفة بسبب الطقس البارد مع غياب لزائرى بورسعيد إلا من أسواق الخضر التى حرص بعض الأهالى على شراء احتياجاتهم الضرورية والإسراع لمنازلهم لتفادي احتمال سقوط الأمطار.

ووجَّه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بتشكيل غرفة عمليات برئاسة السكرتير العام وعضوية العميد إبراهيم عزب المشرف العام لإدارة الأزمات والكوارث، وذلك فى ضوء توقعات هيئة الأرصاد الجوية لتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار، كما شدد اللواء عادل الغضبان على رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات بالأحياء ومدينة بورفؤاد والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وتمثيل الجهات المعنية ومرفق الإسعاف والشركات المصرية للاتصالات والغاز والكهرباء والغاز الطبيعي ومديريتى التضامن الاجتماعى والتموين فى مركز العمليات وإدارة الأزمات، وذلك لمجابهة واحتواء أى مواقف أو أحداث طارئة والتعامل معها.

من جانب آخر، أعلن مصدر مسؤول بميناء الصيد البحرى ببورسعيد توقف حركة الصيد، موضحا أن مراكب الصيد دخلت الميناء عصر أول أمس ولن تعود لنشاطها إلا بعد اعتدال الطقس وحذر أصحاب المراكب الصغير والصيد الفردى من الصيد على شاطئ بورسعيد لارتفاع الأمواج من 5 إلى 7 أمتار، ما ينذر بخطر الصيد في هذه الأجواء.