الجيزة تخصص 5 أرقام لبلاغات تراكم مياه الأمطار

خصصت محافظة الجيزة 5 أرقام للإبلاغ عن أي طوارئ خاصة بالتعامل مع تراكمات مياه الأمطار بالشوارع أو أي حادث يرجى سرعة الاتصال بغرفة الأزمات بالمحافظة على الأرقام الآتية: 35863004، 35855722، 35869193، 35869371، أو الخط الساخن 114.

وطالبت محافظة الجيزة المواطنين باتباع الإرشادات والتعليمات الآتية تحسبا لموجة الطقس السيء وما يصاحبها من سقوط أمطار

إرشادات وتعليمات المحافظة للتعامل مع الأمطار:

- الابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وأعمدة الإنارة حرصا على حياة المواطنين.

- حال الانقطاع المتكرر للتيار يتم فصل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار مع التأكيد على عدم ملامسة مكونات الشبكات الكهربائية بالطرقات.

- حال انقطاع التيار واستخدام إنارة تقليدية خاصة الشموع يجب اليقظة والحذر لتفادي أي أخطار أو حرائق.

- عدم التواجد بجوار اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار.

- القيادة بهدوء على الطرق السريعة والتأكد من كفاءة مساحات السيارة.

- تخزين كميات إضافية من المياه تحسبا لتأثر ضخ المياة نتيجة الأمطار الشديدة.

نشر معدات شركات الصرف الصحي

وكانت محافظتا القاهرة والجيزة أعلنتا حالة الطوارئ القصوى ممثلة فى شركتى الصرف الصحى بالقاهرة ومياة الشرب بالجيزة بنشر المعدات وسيارات الشفط وإلغاء إجازة العاملين بتلك الجهات تحسبا لموجة الطقس السيئ المتوقع حدوثها وفق تقديرات الأرصاد الجوية.

رفع درجه الاستعدادادات لمواجهه الطقس السيء

وقال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة إن الشركة مستمرة فى أعمالها برفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة طبقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

إعلان حاله الطواريء القصوي

وأضاف لـ«الوطن»، أنه تم توزيع 165 معدة من شفاطات وبدالات ونافورى بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والانفاق بالقاهرة والجيزة وتم إعلان حالة الطوارئ القصوى لحين انتهاء موجة الطقس السيئ وإعلان الأرصاد الجوية ذلك.

إنشاء بالوعات لتصريف مياه الأمطار

وأشار إلى أنه تم التأكد من سلامة الانفاق وإنشاء بالوعات تصريف مياه أمطار بكورنيش النيل بالقاهرة والجيزة وميدان جامعة القاهرة وبالوعات على كورنيش المعادى والاتوستراد وتطهير البالوعات واستنفار تام فى محطات الصرف الصحى ومياه الشرب وإلغاء الإجازات حتى انتهاء موجة الطقس السيئ.