الكدواني ورجب وبيومي فؤاد في «وقفة رجالة» بـ14 مليون جنيه ينافسون 7 أفلام

شهدت إيرادات الأفلام السينمائية، حالة من الرواج بتنافس 7 أفلام خلال دور العرض، وحقق فيلم «وقفة رجالة» منذ طرحه بدور العرض إيرادات بلغت 14 مليون جنيه، وهو من بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقى، ومحمد سلام، وأمينة خليل.

فيلم «قبل الأربعين» يحقق مليون جنيه

وحقق فيلم «قبل الأربعين»، إخراج معتز حسام، مليون جنيه، بطولة جميل برسوم، لبنى ونس، هالة فاخر، محمد على رزق، وايهاب فهمي، داليا مصطفي، أحمد حلاوة، أحمد جمال سعيد، وتدور أحداثه من قصة حقيقية، في إطار من الرعب والتشويق.

إيرادات «شاومينج» تقترب من نصف مليون

وشهد الفيلم الكوميدي «شاومينج» نجاحاً بدور العرض، باقترابه من نصف مليون جنيه، وهو بطولة بيومى فؤاد، صلاح عبدالله ونشوى مصطفى وسامى مغاورى وأحمد حلاوة وحامد الشراب وتونى ماهر وأحمد سلطان وسارة درزاوى وطاهر أبوليلة وياسر الطوبجى ويوسف حسام ومحمود فارس، وهو فيلم كوميدي من اخراج شادي أبوشادي، ويتناول ظاهرة الغش في الثانوية العامة، تأليف أشرف حسني.

بينما احتل المرتبة الرابعة فيلم «ريما»، وحقق ما يقرب من 2 مليون جنيه، وهو من بطولة مايا نصري، والطفلة ريم عبدالقادر، ايهاب فهمي، هالة فاخر، فراس سعيد، مها نصار، تأليف أحمد أنور ومن إخراج معتز حسام.

«الخطة العايمة» يحقق 11 مليون

فيلم «الخطة العايمة» حقق 11 مليون جنيه، وهو فيلم كوميدي إجتماعي إخراج معتز التونى، وتأليف كل من أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، بينما حصد فيلم «الصندوق الأسود» بطولة الفنانة منى زكى و محمد فراج ومصطفى خاطر، 8 ملايين جنيه، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وحقق فيلم «عفريت ترانزيت» مايقرب من 2 مليون جنيه.