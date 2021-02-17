وزيرة الصحة: المعافى من كورونا معرض للإصابة مرة ثانية

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الدراسات التي أجريت حول مدى إمكانية حدوث الإصابة بفيروس كورونا للمرة الثانية أشارت إلى أن الإصابة الأولى لا تمنع الإصابة بالفيروس مرة أخرى، كما لا يمكن التنبؤ بالفترة الزمنية ما بين الإصابتين في الفئات العمرية المختلفة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه لا يمكن التنبؤ أيضًا بشدة الأعراض المصاحبة للإصابة الثانية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر المستجدات في مواجهة فيروس كورونا، وما جرى توفيره من لقاحات الفيروس للفرق الطبية الموجودة بمستشفيات العزل والصدر والحميات.

وشدد الوزيرة أن مصر تُعد أول دولة أفريقية تعلن عن أول إصابة بكورونا في 14 فبراير 2020، ووفقاً لتقييم منظمة الصحة العالمية، فقد جاءت مصر في المستوى الرابع لقياس مدى التأهب واستعداد الدول لمواجهة المخاطر والطوارئ الصحية، ومنها الاستجابة للمتغيرات في ظل جائحة فيروس كورونا، مع النمسا وقبرص وفرنسا وروسيا إضافة الى 22 دولة أخرى.

«الصحة العالمية»: تطوير مستوى الرعاية الصحية في مصر

ولفت التقرير الذي عرصته وزيرة الصحة إلى إشادة منظمة الصحة العالمية بإعادة انتعاش النظام الصحي المصري، وتطوير مستوى الرعاية الصحية والإنفاق الصحي، حيث تم توفير دور الرعاية الأساسية لأكثر من 95% من السكان، وكذا زيادة الإنفاق على الصحة للفرد بمعدل 7.11%، مع الإشارة إلى الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة في هذا الإطار، والإجراءات الاقتصادية للتعامل مع تداعيات هذه الجائحة، والتي تضمنت تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة آثار جائحة كورونا.