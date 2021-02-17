رئيس التحرير

محمود مسلم

إصابة الفنانة التونسية دارين حداد بفيروس كورونا

كتب:

ضحي محمد
02:03 م | الأربعاء 17 فبراير 2021
دارين حداد

دارين حداد

أعلنت الفنانة التونسية دارين حداد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابها الرسمي بتطبيق «انستجرام».

وكتبت دارين: «إيجابي كورونا.. الصبر في الحجر الصحي».

وكانت دارين حداد قد تعاقدت على المشاركة في بطولة مسلسل «فوبيا»، المفترض عرضه خلال سباق دراما رمضان المقبل، من بطولة فتحي عبدالوهاب، وآيتن عامر، وميريهان حسين، وأحمد صفوت، وأحمد فؤاد سليم، وكوكبة من النجوم، من تأليف طارق بركات، وإخراج عادل الأعصر.

 

اقرأ المزيد:

دارين حداد تبدأ تصوير مسلسل "بين عالمين"

دارين حداد عن مهرجان القاهرة: "التنظيم تحفة"

الليلة.. دارين حداد ضيفة إدوارد وريتا في "القاهرة اليوم"

بالصور| تكريم دارين حداد في جامعة مصر