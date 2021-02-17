إصابة الفنانة التونسية دارين حداد بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة التونسية دارين حداد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابها الرسمي بتطبيق «انستجرام».

وكتبت دارين: «إيجابي كورونا.. الصبر في الحجر الصحي».

وكانت دارين حداد قد تعاقدت على المشاركة في بطولة مسلسل «فوبيا»، المفترض عرضه خلال سباق دراما رمضان المقبل، من بطولة فتحي عبدالوهاب، وآيتن عامر، وميريهان حسين، وأحمد صفوت، وأحمد فؤاد سليم، وكوكبة من النجوم، من تأليف طارق بركات، وإخراج عادل الأعصر.