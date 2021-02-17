رئيس جامعة القاهرة يكشف تفاصيل تطوير «القومي للأورام»

قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنّ تطوير المعهد القومي للأورام يستهدف زيادة طاقته الاستيعابية، مشيرا إلى أنّ المعهد يضم أفضل الأطقم الطبية، ويفتح أبوابه لعلاج المواطنين مجانا.

وأضاف الخشت، خلال لقاء بفضائية extra news، أنّه جرى تطوير منطقة الطوارئ بالكامل وأصبحت 18 سريرا، بعدما كانت 12 فقط، وجار تطوير المسارات الداخلية بالمعهد، لتسهيل الحركة وتقليل الزحام، لأنّع ليس مجرد تجديد أو رفع كفاءة، بل إعادة تأهيل للمعهد في الجزء الشمالي.

ولفت إلى إضافة دورين جديدين لعلاج الألم والكشف المبكر، فضلا عن تطوير مكتبة المعهد العلمية وتطوير سكن التمريض، إضافة إلى تطوير 7 أدوار كاملة من المبنى الشمالى للمعهد ورفع كفاءة المصاعد وعمل أجهزة على أحدث مستوى، وجرى استضافة 590 أستاذا من الخارج لتبادل الخبرات في آخر 5 سنوات.

من جانبه، قال الدكتور حاتم أبوالقاسم، عميد المعهد القومي للأورام، إنّ المبنى الجنوبي للمعهد القومي للأورام كان متوقفا من عام 2009، حيث كان آيلا للسقوط، وخلال 3 أشهر سيتم الانتهاء منه كله وافتتاحه، مشيرا إلى أنّه جرى ترميم كامل المبنى.

وأضاف أبوالقاسم، أنّ المبنى مكون من 14 طابقا وجرى استحداثه بالكامل، بينه طابقين عمليات و6 غرف عمليات و18 سرير عناية مركزة فضلا عن أجزاء التعقيم، إضافة إلى 170 سريرا داخليا و110 أسرة لعلاج اليوم الواحد.

وأوضح أنّ المبنى يمثل 50% من الطاقة الاستيعابية الخاصة بالمعهد القومي للأورام، وبالتالي ستصل طاقة المعهد لنحو 600 سرير للعلاج، لافتا إلى أنّ تكلفة المبنى كله نحو 350 مليون جنيه من تشطبيات وتجهيزات.