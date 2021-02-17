بيكيه يصب لعناته على جريزمان.. والفرنسي: اهدأ يا «جيري»

تعرض الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، لسيل من السباب من زميله الإسباني جيرارد بيكيه، خلال مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان التي أقيمت أمس على ملعب كامب نو.

ومُني الفريق الكتالوني في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، بهزيمة ثقيلة بنتيجة (4-1)، منها ثلاثية سجلها الأيقونة الفرنسية كيليان مبابي، والرابع أحرزه مويس كين.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، هاجم المدافع الكتالوني بيكيه، زميله الفرنسي، وقد كانت النتيجة متعادلة، بسبب الفراغات التي استغلها مبابي فيما بعد، وسجل ثلاثية.

ووجه بيكيه حديثه إلى زملائه قائلا: «فلنحتفظ بالكرة طويلا، تبا!، اللعنة على ذلك، إننا نعاني، هيا بنا».

لكن جريزمان لم يتحمس لكلمات بيكيه وقال له: «اهدأ، ليرد عليه بيكيه معنفا: يا للعنة، ليس هناك أي استحواذ طويل».

وكرر جريزمان طلبه من مدافعه الإسباني بالهدوء قائلا: «جيري، الآن، اهدأ».

ولكن كلمات المهاجم الفرنسي لم تكن كافية لإسكات المدافع الدولي السابق، فصرخ جريزمان بالقول: «تبا لك».

ليرد بيكيه: «لا، تبًا لك أنت، نحن نعاني، ونحن في هذه المعاناة منذ 5 دقائق».

ويبدو أن مخاوف بيكيه الذي عاد للتو من فترة غياب بسبب الإصابة، كانت في محلها، فقد تحولت نتيجة المباراة بعد المشادة من التعادل إلى فوز الفريق الباريسي برباعية.

وجرى استبدال بيكيه صاحب الـ34 عاما في الدقيقة 78، ليدخل بديلا له، لاعب الوسط الإسباني ريكي بويج، قبل أن يخرج جريزمان في الدقيقة 85 ليحل مكانه المهاجم الدنماركي مارتين برايثوايت.