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النيابة العامة: تدوين التحقيقات إلكترونيا على مستوى الجمهورية

كتب:

هيثم البرعى
05:42 م | الأربعاء 17 فبراير 2021
المستشار حمادة الصاوي النائب العام

المستشار حمادة الصاوي النائب العام

اختتم المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمس، استعراض نتائج كشوف قضايا التحقيق السنوية التي أنجزتها النيابات على مستوى الجمهورية، وبتلك المناسبة أكدت كل النيابات على مستوى الجمهورية، كتابةَ كل تحقيقاتها وإجراءاتها إلكترونيًّا على الحاسوب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار النائب العام، بتدوين كل التحقيقات إلكترونيًّا بدلًا من تدوينها يدويًّا، وأمره إلى إدارة النيابات بمكتب النائب العام، بمتابعة تمام التنفيذ تفعيلًا لسياسية التحول الرقميّ في أعمال النيابة.

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