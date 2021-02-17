النيابة العامة: تدوين التحقيقات إلكترونيا على مستوى الجمهورية

اختتم المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمس، استعراض نتائج كشوف قضايا التحقيق السنوية التي أنجزتها النيابات على مستوى الجمهورية، وبتلك المناسبة أكدت كل النيابات على مستوى الجمهورية، كتابةَ كل تحقيقاتها وإجراءاتها إلكترونيًّا على الحاسوب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار النائب العام، بتدوين كل التحقيقات إلكترونيًّا بدلًا من تدوينها يدويًّا، وأمره إلى إدارة النيابات بمكتب النائب العام، بمتابعة تمام التنفيذ تفعيلًا لسياسية التحول الرقميّ في أعمال النيابة.