رئيس مدينة إسنا يعاين 3 محطات صرف صحي
10:23 م | الأربعاء 17 فبراير 2021
محطة صرف صحى ارشيف
شهد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا، صباح اليوم الأربعاء، معاينة 3 محطات رفع صرف صحي لخدمة حاجر العضايمة وحاجر كومير وجزيرة راجح؛ التابعين لمجلس قروي كومير في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بوضع خطة تنمية متكاملة للقرى المستهدفة في مبادرة السيد رئيس الجمهورية؛ وتذليل أي عقبات لتقييم الوضع الراهن والانتهاء من الاحتياجات المطلوبة للقرى المستهدفة.
وأكد رئيس المدينة خلال الاجتماع أنه تم رفع الإحداثيات لعدد من المواقع بقرية توماس؛ وعافية بمعرفة مهندسي جهاز تعمير البحر الأحمر التابع لوزارة الإسكان والتي تشمل، مراكز شباب وجمعية زراعية، ونقطة إسعاف ونقطة إطفاء ونقطة شرطة وشؤون اجتماعية سجل مدني وشهر عقاري، وذلك بهدف إنهاء جميع الإجراءات ومعاينة جميع المواقع استعدادا للبدء في العمل في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كل الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية.
يذكر أنه تم اختيار 9 وحدات محلية قروية بإسنا وهم «الشغب – الدير – الحلة – الكيمان – اصفون – النجوع – توماس – النمسا - كومير» تضم 27 قرية وتوابعهم وتم معاينتهم من جهاز تعمير البحر الأحمر التابع لوزارة الإسكان.
وفي سياق متصل، تم تفقد الأعمال الجارية لتركيب البلدورات والبلاط بطريق طراد النيل بمدينة إسنا؛ والذي سيتم رصفه بداية من المعهد الفني الصحي جنوبا حتى خزان إسنا الجديد شمالا مرورا بالسنترال والمطحن.