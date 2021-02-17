رئيس مدينة إسنا يعاين 3 محطات صرف صحي

شهد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا، صباح اليوم الأربعاء، معاينة 3 محطات رفع صرف صحي لخدمة حاجر العضايمة وحاجر كومير وجزيرة راجح؛ التابعين لمجلس قروي كومير في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بوضع خطة تنمية متكاملة للقرى المستهدفة في مبادرة السيد رئيس الجمهورية؛ وتذليل أي عقبات لتقييم الوضع الراهن والانتهاء من الاحتياجات المطلوبة للقرى المستهدفة.

وأكد رئيس المدينة خلال الاجتماع أنه تم رفع الإحداثيات لعدد من المواقع بقرية توماس؛ وعافية بمعرفة مهندسي جهاز تعمير البحر الأحمر التابع لوزارة الإسكان والتي تشمل، مراكز شباب وجمعية زراعية، ونقطة إسعاف ونقطة إطفاء ونقطة شرطة وشؤون اجتماعية سجل مدني وشهر عقاري، وذلك بهدف إنهاء جميع الإجراءات ومعاينة جميع المواقع استعدادا للبدء في العمل في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كل الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية.

يذكر أنه تم اختيار 9 وحدات محلية قروية بإسنا وهم «الشغب – الدير – الحلة – الكيمان – اصفون – النجوع – توماس – النمسا - كومير» تضم 27 قرية وتوابعهم وتم معاينتهم من جهاز تعمير البحر الأحمر التابع لوزارة الإسكان.

وفي سياق متصل، تم تفقد الأعمال الجارية لتركيب البلدورات والبلاط بطريق طراد النيل بمدينة إسنا؛ والذي سيتم رصفه بداية من المعهد الفني الصحي جنوبا حتى خزان إسنا الجديد شمالا مرورا بالسنترال والمطحن.