«الكومي»: نسعى لإنهاء العام الدراسي بسلام.. والوزارة حريصة على الطلبة

قال النائب محمد الكومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الظرف الحالي الذي تمر به مصر، ظرف استثنائي، جراء جائحة فيروس كورونا على مستوى العالم، ما استلزم على وزارة التربية والتعليم، اتخاذ إجراءات استثنائية لعبور ذلك الظرف، وكذا المرور بالعام الدراسي بسلام.

الآراء كلها تصب في اتجاه المرور بهذا العام بسلام

وأضاف «الكومي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه جرى مناقشة وزير التربية والتعليم في مواعيد الامتحانات وكيفية إدارتها لكل المراحل الدراسية من قبل أعضاء البرلمان.

وأكد الوزير خلال تلك الاجتماعات، حرصه على استمرارية العملية التعليمية، والحفاظ على صحة الطلاب خلال الامتحانات، أو تلقي المواد العلمية: «الآراء كلها بتصب في اتجاه المرور بهذا العام بسلام، وده كان رأي الوزير، والنواب تفهموا الأمر».

ثقافة المذاكرة من أجل خوض الامتحانات فقط هو نمط تغيير على مستوى العالم

وأوضح أن الوزارة تسعي إلى إعداد جيل من الطلاب على قدر كبير من المعرفه والعلم حتى يكون لهم مستقبل زاخر فيما بعد، كما أن ثقافة المذاكرة من أجل خوض الامتحانات فقط هو نمط تغيير على مستوى العالم، ويجب على المواطنين الانصياع وراء هدف الوزارة لإنجازه في مصر.

من الصعب إلغاء إيا من تلك الدروس حاليا

وأكد أن المنهج الحالي لكافة المراحل التعليمية قد جرى تنقيحه وحذف الكثير من الأشياء الغير مفيده فيه منذ عامان، حتى بات الكتاب المدرسي به كل ما يفيد الطلاب من مناهج تعليمية قوية وهامة ومؤثرة، وبات من الصعب إلغاء إيا من تلك الدروس حاليا.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف حاليا المستويات العليا من التفكير، بعدما تجاوزت الوزارة فكرة التلقين والحفظ من أجل الامتحان فقط: «الهف من طريقة التعليم الحديث هو إنتاج منتج تعليمي جديد قائم على الفحص والبحث والابتكار، وعايزين نطلع قادة وعلماء».