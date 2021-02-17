قاسم: سقوط 14 عمود نور و6 شجرات و3 وفيات بسبب الطقس السيئ

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن غرفة العمليات التي شكلتها الوزارة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في المحافظات، رصدت سقوط أمطار خفيفة منذ أمس الثلاثاء، وكانت الأمطار خفيفة على مدينة نصر والحدائق وشبرا، مع سقوط 4 أعمدة إنارة في الجيزة، وسقوط 6 شجرات، أما القليوبية الأمطار فيها ضعيفة ومتوسطة، مع وجود نشاط في الرياح، دون وجود خسائر في الأرواح، مبينا استمرار غلق المواني في سيناء، لحين تحسن الحالة الجوية، وسط وجود أمطار خفيفة ومتوسطة، في المحافظة، كما تم سقوط 9 أعمدة إنارة، ولافتات إعلانية دون أي إصابات بشرية.

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية اليوم الأربعاء، في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «extra news»، أن البحيرة شهدت أمطار خفيفة وسقوط أعمدة إنارة، ونفقت بسببها 3 رؤوس ماشية، بعد صعقها كهربيا، أما محافظة مطروح يوجد بها أمطار خفيفة، مع شفط التراكمات فيها، لأن السواحل الشمالية يوجد بها أمطار كثيرة.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: «شركات المياه والصرف الصحي والإدارة المحلية يعملون على شفط المياه ومراجعة الشانيش قبل النوة في المناطق الساحلية وكذلك التنبيه على المواطنين بعدم ركن سياراتهم بالقرب من الشنايش، مع التأكيد على القيادة ببطء كنوع من أنواع الحماية لتفادي الحوادث، والطوارئ مستمرة لمدة 3 أيام من خلال الربط مع الأرصاد ووزارة الري وهيئة الأرصاد التي توضح أن الطقس سيتحسن بداية من السبت المقبل بعد موجة الطقس البارد».

ونصح «قاسم»، بالابتعاد عن لوحات الإعلانات والمباني القديمة والأعمدة النارية والتأكيد، على عدم استخدام المواني في شرم الشيخ أو الإسكندرية أو نوبيع، ويجب أن يكون النزل للضرورة من أجل إتاحة، إزالة التراكمات المائية في الشوارع.