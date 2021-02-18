«الإسكان» تخصص 30 قطعة أرض بـ16 مدينة جديدة لإقامة أنشطة سكنية ومصانع

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 30 قطعة أرض بـ16 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة، وذلك فى إطار جهود الهيئة لزيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة، وكذا توفير العديد من فرص العمل من هذه المشروعات.

جاء ذلك بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»

وقال وزير الإسكان، إنه تم تخصيص قطعتي أرض بمساحة 1924م2 في مدينة القاهرة الجديدة، لإقامة أنشطة تجارية، وفي مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 7696م2، بنشاط تجاري إداري، وفي مدينة السادات، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 40 فدانًا، لإقامة نشاط أمن غذائي، وفي مدينة 15 مايو، تم تخصيص قطعتي أرض بمساحة 13311م2، لإقامة أنشطة تجارية وترفيهية.

وأكد الوزير، تخصيص 6 قطع أراضٍ بمساحة 8064.38 م2 في مدينة بدر، لإقامة أنشطة تجارية وإدارية وسكنية، وفي مدينة برج العرب الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 18970م2، لإقامة نشاط صناعي، وفي مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 540 م2، لإقامة نشاط تجاري إداري، وفي مدينة بني سويف الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بمساحة 5367.5 م2، لإقامة أنشطة تجارية إدارية، وسكنية تجارية، وحضانة.

وأضاف أنه تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 3101 م2 لإقامة مخبز ونشاط تجاري إداري في مدينة حدائق أكتوبر، وفى مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بمساحة 16675.85م2، لإقامة مصنعين، ونشاط تجارى، وفي مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 1439.04م2، بنشاط سكني تجاري إداري، وفى العاصمة الإدارية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 2308 م2، لإقامة مقر إداري.

كما تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 3346م2 في مدينة الشروق، بنشاط سكني تجاري إداري، وفي مدينة العبور، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 1300م2، بنشاط مخازن ومعارض، وفي مدينة أسوان الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 5000م2، بنشاط سكني تجاري إداري، وفي مدينة المنيا الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 1154 م2، لإقامة نشاط طبي.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة، على إتاحة قطعة الأرض رقم (59)، بمساحة 1640م2، بمركز خدمات الحي الخامس بمدينة دمياط الجديدة، لإقامة كنيسة لطائفة الروم الأقباط الأرثوذكس، وإتاحة قطعتي الأرض رقمي (10،9)، بمساحة 4519.65 م2، بقطاع رقم (17030) بجمعية أحمد عرابى التعاونية الزراعية، بمدينة العبور الجديدة، لإقامة كنيسة لطائفة الأقباط الأرثوذكس.​