اليوم.. الطائفة الإنجيلية تجتمع لمناقشة إجراءات مواجهة كورونا بالكنائس

تعقد الطائفة الإنجيلية في مصر، اليوم الجمعة، اجتماعا يضم المجلس الإنجيلي العام بحضور رؤساء المذاهب الإنجيلية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد بالبلاد عامة، وداخل الطائفة على وجه الخصوص، لاتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تطبق داخل كنائس الطائفة خلال الفترة المقبلة.

مصادر: الاجتماع سيتخذ إجراءت جديدة

وقالت مصادر كنسية، إن الاجتماع سيتخذ إجراءات أقل تشددًا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وسيسمح بتخفيف القيود في ظل انتهاء فترة ذروة تفشي الوباء، وهو يتزامن مع عودة الدراسة في المدارس والجامعات، وتخفيف الدولة إجراءاتها المفروضة لمواجهة كورونا.

الاجتماع يأتي بناءً على قرارات الطائفة السابقة

وأضافت المصادر، لـ «الوطن»، أن الاجتماع يأتي كذلك بناءً على القرار الذي اتخذته الطائفة الإنجيلية خلال اجتماعها السابق في 14 يناير الماضي، والتي قررت خلاله تعليق الاجتماعات العامة والفرعية وجميع المناسبات في جميع الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر حتى السبت 20 فبراير الجاري، والسماح فقط بالعبادة يوم الأحد، بنسبة لا تتجاوز 25% من مساحة الكنيسة، مع التشديد والتدقيق في الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيليَّة، والسماح بإمكانية تعليق العبادة يوم الأحد متى تطلب الأمر ذلك بناءً على قرار من مجالس الكنائس التابعة للطائفة.

كما قررت الطائفة أيضًا قصر الحضور في الجنازات على 25% من مساحة الكنيسة مع إلغاء العزاء بجميع القاعات، وقصر الحضور في الأفراح على 25% من مساحة الكنيسة وإلغاء أي تجمعات بعدها، وتعليق جميع الزيارات الرعوية، مع منح الكنائس إمكانية البث المباشر لاجتماعاتها وخدماتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات.

وسبق وقررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بداية الشهر الجاري، عودة القداسات طوال أيام الأسبوع إلى كنائس القاهرة والإسكندرية بعد فترة من تعليقها، بشرط وجود فرد واحد على كل دكة، واستئناف الدراسة بالمعاهد والكليات الكنسية إلكترونيًا.