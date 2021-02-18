من آينشتاين إلى نجيب محفوظ.. «بورتريهات» بتوقيع الطفلة شهد

رغم صغر سنها لكنها أتقنت الرسم وعشقته حتى باتت واحدة من أشهر رسامي البورتريهات، شجعها على ذلك والديها اللذان قاما بدعمها ولم يبخلا عليها بشيء، كانا أكبر داعم لها حتى بات الجميع يتحدث عنها وعن رسوماتها التي تفوقت بها على كثيرين، واستطاعت استغلال وقت أزمة انتشار كورونا أحسن استغلال لتبدع أكثر حتي ذاع صيتها، وبات لعا جمهور يقول عن الطفلة شهد المهدي البالغة من العمر 10 سنوات، الفنانة شهد.

الأم، ياسمين أبو العطا الحاصلة على ليسانس آداب وتربية قسم لغة انجليزية، تروي قصة صغيرتها لـ"الوطن" قائلة بدأت شهد الرسم بشكل ملفت للنظر في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة الفاروق عمر بن الخطاب، وظهرت موهبتها الحقيقة خلال العام الأخير تزامنا مع جائحة كورونا و قضاء الأولاد أكبر قدر ممكن من وقتهم في المنزل.

وتضيف الأم، استخدمت شهد أدوات عدة في الرسم هي الأكريليك و الخشب والألوان الفلوماستر، إضافة للأقلام الرصاص، وباتت تعلم نفسها بنفسها عبر اليوتيوب حتى أتقنت الرسم ليبدأ شقيقها الأصغر البالغ من العمر 8 سنوات يقلد شقيقته.

وتقول شهد عن نفسها وموهبتها: احترفت البورتريه ورسمت بعض المشاهير مثل "نجيب محفوظ وإسماعيل ياسين والعالم اينشتاين والشاعر عبد الرحمن الأبنودي وفؤاد المهندس، وكذلك رسومات الكارتون، والرسم على الورق القماش.

وتحلم شهد بأن تصبح فنانة تشكيلية يوما ما، مشيرة إلى دعم والديها اللامحدود لها، وعدم تأثرها بأي تعليق سلبي مشيرة إلى أن كافة التعليقات تهتم بها لتحسن من نفسها للأفضل.

حظيت شهد بتكريم من وكيل مديرية التربية والتعليم، عادل عثمان، والدكتور عبد المنعم ربيع يوسف الموجه العام للرسم في دمياط، والذي يحرص على دعمها المستمر والتقديم لها في المسابقات، وكذلك الأستاذ عبد العليم جمعة مدير إدارة دمياط التعليمية، وميرفت القطان رئيس قسم الموهوبين في الإدارة.

وحصلت شهد على المركز الأول في مهرجان الطفل المبدع 2020 بالقاهرة، ومركز أول في مسابقة ملتقى كتابنا العرب، وهي إحدي المسابقات الدولية وحصلت أيضا على المركز الأول بمبادرة إحياء فن لوحات المستشرقين برئاسة دكتور حاتم نعماني.