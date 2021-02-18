«حياة كريمة» لـ«أولاد صبور» وأم محمد تدعو للرئيس: ربنا يجبر بخاطره

أجرت الإعلامية داليا أشرف، جولة خاصة بقرى محافظة الدقهلية لرصد آخر جهود مبادرة حياة كريمة، في حلقة اليوم من برنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، التقت خلالها محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية، الذي قال: إن المبادرة اختارت قرية أولاد صبور، إحدى قرى المركز لتكون أولى قرى المحافظة التي تطورها المبادرة.

وأضاف: «أول ما بدأنا به هو رصف طريق متهالك باعتماد مالي قدره مليون جنيه، كما كانت لدينا مشكلة في الكوبري الذي يربط القرية بترعة العصافرة، إذ جرى تدشينه بتكلفة قدرها 100 ألف جنيه، وطورنا الوحدة الصحية بتكلفة إنشاء 19 مليون جنيه، حيث أنشأنا فيها عيادة أسنان ومفرمة لفرم النفايات الطبية ومعمل تحاليل ووحدة علاج طبيعي وقاعتي مؤتمرات واستراحات كاملة للطاقم الطبي».

وتابع: « العيادة جرى تجهيزها على أعلى مستوى، وسفتتح في القريب العاجل، كما تم إسناد تطوير مركز شباب أولاد صبور ضمن المبادرة باعتمادات مالية بلغت 2 مليون جنيه وسيتم البدء فيها خلال أيام».

وفي القرية، التقت الإعلامية داليا أشرف بالحاجة أم محمد، وتحدثتا سويًا من المطبخ، بينما تشاركتا تقشير وتقطيع البطاطس، ومضيفتها تشيد بالمبادرة التي غيرت حياة أسرتها، فعبرت عن ذلك وهي متأثرة بقولها: "مكنش في خصوصية ومكنتش بعرف أطبخ خالص في المطبخ القديم، بسبب المياه اللي كانت بتنزل علينا في فصل الشتاء، لكن دلوقتي ربنا ما يحرمنا من الرئيس أبدًا، ربنا يجبر بخاطره لأنه جبر بخاطرنا، مكناش بنعرف نقعد ولا ننام، وكنا بننام في غرفة واحدة، والبيت كان بيقع علينا".

وتابعت: "الحبايب قالوا لنا هنهد البيت ونبنيه، قلت يا ريت، مكنتش مصدقة خالص إن ده ممكن يحصل، وقعدت أدعي للرئيس، المطبخ القديم كان ضيق جدًا، لكن دلوقتي بقى واسع، وبقيت أعمل لأولادي أي حاجة يطلبوها مني زي المحشي والجمبري والحلو".

وقال الطفل محمد: «أستيقظ في الساعة السادسة صباحا لأبدأ العمل في الكشك، ثم أذهب إلى المدرسة، بعدها أذاكر دروسي، ثم ألعب مع أصدقائي".

وأشار، إلى أن مبادرة حياة كريمة جددت البيت منذ سنة: "مكناش عارفين نعيش، الصيف حر ومفيش مراوح، ولا عندنا دورة مياه والمحارة كانت بتقع عليها وبذاكر في السطوح، لأني مكنتش بعرف أذاكر بسبب المياه، لكن دلوقتي الحياة بقت جميلة".