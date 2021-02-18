لو بره البيت.. كيفية استخدام تطبيق «مزنوق» لإرشادك إلى أقرب دورة مياه

يقضي كثيرون أوقات يومهم خارج المنزل، وفي كثير من الأحيان يحتاجون إلى دخول دورة مياه لقضاء حاجتهم، لكنهم يجدون صعوبة في ذلك، إذ لا يستطيعون الوصول لأقرب دورة مياه لهم في الشوارع، ما يتسبب في أزمات للبعض خاصة مرضى السكر والأمراض المزمنة.

وفي ظل التطور التكنولوجي وعصر الهواتف الذكية انتشر تطبيق يحل هذه المشكلة، ويجعلك تبحث عن المكان الذي تريده بسهولة ويسر، وهو تطبيق يدعى «مزنوق»، والذي يساعد المستخدم على التوصل لأقرب دورة مياه له لقضاء حاجته.. وفي السطور التالية تعرض «الوطن» كيفية التعامل مع هذا التطبيق واستخدامه وأبرز المعلومات عنه.

كيفية استخدام تطبيق «مزنوق»

- في البداية عليك الدخول إلى متجر جوجل بلاي لهواتف أندرويد، أو بلاي ستور للأيفون، من أجل تنزيل تطبيق «مزنوق».

- بعد تحميله على الهاتف يمكن استخدامه في أي وقت دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

- يعمل تطبيق «مزنوق» باستخدام خاصية الـ«GPS»، تلقائيًا على الهواتف المحمولة لتحديد أقرب الأماكن التي يتواجد بها مرحاض، وكل ماعليك هو فتح التطبيق وتحديد موقعك والبدء في البحث عن «دورات مياه» ليحدد الـ «GPS» أقرب مكان إليك.

- يوضح التطبيق أماكن الحمامات القريبة من موقعك في الشارع، كما يوضح أيضًا مواصفات هذا المكان وإمكانياته ومستوى النظافة.

- يعرض تطبيق «مزنوق» معلومات عن الحمام الذي يظهر لك مثل مواعيد العمل، وهل متاح للرجال والسيدات أم لا.

- يسهل التطبيق العثور على أقرب حمام عمومي في نطاق 5 كيلو مترات من المستخدم، ويعرض الاتجاهات إليه على الخريطة باستخدام الـ GPS.

- يستطيع المستخدم من خلال تطبيق «مزنوق» العثور على أقرب أماكن يتواجد فيها حمام ومحطة بنزين أو كافيه أو مطعم، حيث يعمل مطورو التطبيق على التعاقد مع المسئولين عن تلك الأماكن ودورات المياه للسماح للمستخدم بالدخول فيها مقابل دفع رسوم بسيطة مثل جنيه.

- يهدف التطبيق لمساعدة الكثير من الناس أصحاب الأمراض المزمنة كأمراض السكر أو الكلى أو القولون أو التهابات المثانة.