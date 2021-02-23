حلم «وهبي» تحقق بعد 20 عاما: «حياة كريمة» رجّعتلي «صوت الدنيا» (فيديو)

على مدار ما يقرب من 20 عامًا كان يُعانيها من ضعف السمع بشكل شديد، يعيش في عالم منفصل عما يحدث حوله، لا يفهم من يحاول توجيه الحديث إليه، يواجه العديد من المشكلات بسبب أزمة ضعف السمع، تتحول حياته في لحظة 180 درجة مع مبادرة «حياة كريمة» التي قدمت له يد العون وساعدته على عودة حاسة السمع مرة أخرى.

حملة «حياة كريمة.. قريتنا بتتغير» التي دشنتها «الوطن» توجهت لمنزل وهبي السيد صديق، الرجل صاحب الـ59 عامًا، يعيش في منزل بسيط داخل قرية برخيل التابعة لمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، يجلس داخل منزله برفقة ابنه العشريني، يتحدث «وهبي» عما كان يُعانيه على مدار السنوات الماضية، قائلًا: «كانت وداني الاتنين بيفضلوا يصفروا من جوه ومكنتش بسمع بيهم أي حاجة، وكان أي حد بينده عليا مسمعوش خالص، ولو حد كلمني وشايفه مفهمش منه أي حاجة من اللي قاعد بيقولهالي».

حلول وطرق كثيرة كان يلجأ إليها «وهبي» من أجل التغلب على مشكلة عدم فهم من يتحدث معه، وهي وفقًا لحديثه، إما من خلال طريقة الإشارة من خلال هذا الشخص، أو اللجوء إلى إحضار ورقة وقلم ويكتب الشخص المقابل له ما يريده منه أو ما يريد أن يفهمه «وهبي»، متابعًا بنبرة هادئة متذكرًا ما كان يُعاني منه خلال عمله في إحدى المدارس، «شغال عامل في مدرسة، ولو كان أي مدرس أو طالب أو أي حد تاني كلمني مكنتش بسمعه، وده كان بيسببلي مشاكل كتيرة في الشغل عندي».

«وهبي»: بشكر مبادرة «حياة كريمة» جدا على إنهم جابوا السماعتين دول

يقف الرجل الخمسيني أمام المرآة من أجل تركيب السماعتين الطبيتين بعدما غيَّر بطاريتهما، وهي السماعات التي قدمتها مبادرة «حياة كريمة» له ضمن المساعدات الطبية والأجهزة التعويضية التي تقدمها المبادرة للمواطنين البسطاء في القرى الفقيرة، يقول «وهبي» بنبرة سعيدة: «بشكر مبادرة حياة كريمة جدًا على إنهم جابوا السماعتين دول ليا، وبالطريقة دي خففوا عني المعاناة اللي كنت عايش فيها على مدار السنوات الطويلة اللي فاتت».

يتحدث «وهبي» عن حياته بعدما وضع السماعات الطبية حول أذنيه من الخارج، قائلا: «لما ركِّبت السماعات الاتنين بقيت خلاص بسمع كويس كل حاجة، وأقدر أكلم الناس وأفهم اللي يكلمني، وكمان أسمع اللي ينده عليا»، موضحًا أنَّ حياته تغيرت تمامًا بعد تركيب السماعات، بعدما كان قد نسي أصوات ونبرات أقرب من حوله، موجهًا الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي: «بنشكر الريس اللي بيقف جنبنا وجنب كل الناس الغلابة».