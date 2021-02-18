«الغرفة التجارية»: أسعار الخضروات لم تتأثر ببرودة الطقس

أكدت الغرفة التجارية، عدم تأثير موجة طقس الباردة على أسعار الخضروات والفاكهة لوفرة المعروض ومعاناة السوق من الركود.

وشكلت الغرف التجارية غرف عمليات، لمتابعة تأثير هذه الموجة على الأسواق وتوافر السلع التموينية ومستودعات الغاز ومتابعة انتظام المخابز في أعمالها وتوافر الدقيق.

وطمأن حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية للقاهرة المواطنين، بأنه لا يوجد تأثير لموجة الطقس الباردة على أسعار الخضر والفاكهة.

وأشار النجيب إلى زيادة المعروض في البلاد وتراجع الأسعار مع معاناة الأسواق من الركود، وتراجع الإقبال والشراء، وبالتالي لن يشعر المواطن بأي تأثير على الأسعار.

وفيما يتعلق بالبرتقال والليمون واليوسفي، أكد استقرار الأسعار، بالرغم من زيادة الطلب العالمي عليهم.

واستبعد يحيى السني، رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، أنَّ يكون هناك تأثيرًا على المعروض من الخضر والفاكهة، موضحًا أن هناك ثبات في الأسعار بجميع الأصناف، مؤكدًا أن هناك نسبة كبيرة من وارد الأسواق هي حصاد المحميات -الصوبات الزراعية-، التي تواجه تلك التغيرات على حد قوله.

وتابع نائب رئيس الخضر والفاكهة أنَّ هناك ثبات في أسعار كيلو البطاطس، لتباع بأسعار تتراوح بين 75 إلى 150 قرشًا في أسواق العبور، والباذنجان من 75 لـ150 جنيهًا، والفلفل يباع بأسعار تتراوح ما بين 2و3 جنيهات.

وأوضح أنَّ الطماطم تباع الآن بجنيهين، حيث سجل سعر الفلفل الرومي 2.5 جنيها مقارنة بـ10 جنيهات عن الفترة نفسها من العام الماضي، وتراوح سعر كيلو الباذنجان من 75 قرشًا إلى 1.5 جنيه بأصنافه، وبلغت أسعار الخيار من 2.5 – 3 جنيهات، في حين بلغ سعر الملوخية من 2.5 – 3 جنيهات للكيلو، وأسعار البرتقال تراوحت من 2.5 – 3 جنيهات، واليوسفي تراوح ما بين 1.5 – 2.5 جنيه والجوافة من 3 – 5 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الرمان من 4 – 6 جنيهات.

وقرر مجلس إدارة الغرفة التجارية لكفر الشيخ برئاسة المهندس حاتم عبدالغفار (رئيس الغرفة )، تدشين غرفة عمليات لمواجهة الطقس السيئ الذي المحافظة خلال هذه الأيام، وعمل خط ساخن لتلقي شكاوي التجار والمواطنين.

وقال رئيس الغرفة إن غرفة العمليات تتابع على مدار الساعة مع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشعب التجارية (المخابز – البداليين التموينين – المواد البترولية – الصيادلة – الأسماك ) لمعرفة أعمال تلك الشعب خلال فترة الطقس السيئ.

وأشار إلى متابعة الغرفة لانتظام «البداليين التموينين»، في صرف السلع التموينية للمواطنين، حيث تم صرف أكثر من 75 % ومتابعة مخازن السلع بالمحافظة، للتأكد من توافر السلع التموينية المدرجة علي بطاقات التموين، ومتابعة انتظام المخابز في أعمالها وتوافر الدقيق بها، وعدم انقطاع الكهرباء عنها خلال فترة عملها لتوفير الخبز للمواطنين.

واستطرد أن الغرفة ستتابع أيضا أعمال مستودعات الغاز بالمحافظة، وانتظام العمل بها، وانتظام العمل بمصنعي الغاز وتوافر اسطوانات الغاز بكافة ارجاء المحافظة، ومتابعة أعمال شعبة الأسماك، والعمل علي ثبات سعر السمك بالمحافظة، خلال فترة الطقس السيئ، من خلال الانتظام في حركة البيع وكذلك متابعة أعمال شعبة الصيادلة وتوافر أدوية البرد والأنفلونزا .