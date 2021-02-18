«بلومبيرج» : مصر تبدأ تصدير الغاز إلى أوروبا

أكدت وكالة بلومبيرج الأمريكية، أن مصر تخطط لتصدير الغاز إلى أوروبا، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تصل خلال ساعات حاملة غاز ضخمة، إلى دمياط لتحميل شحنة أولية، وذلك بعد إعادة تشغيل مصنعها الثاني للغاز الطبيعي المسال في دمياط، موضحة أن القاهرة سوف تصبح أحد الموردين الرئيسيين للوقود في أوروبا.

وكشفت وكالة بيلومبيرج أن مجموعة فيتول، وهي أكبر شركة تجارة نفط مستقلة في العالم، بتحميل شحنة في ميناء دمياط في شمال مصر، وفقًا لأشخاص على دراية مباشرة بالوضع، ستكون أول شحنة من المنشأة التي كانت متوقفة منذ عام 2012.

وقالت الوكالة: «ستكون عودة محطة دمياط التي تأخرت مرارًا وتكرارًا بمثابة انتعاش للصادرات المصرية من الوقود، والتي تعثرت في السنوات الماضية وسط خلاف بين المستثمرين على إمدادات الغاز للمحطة».

وأشارت الوكالة الى أن مصر كانت تستحوذ على حوالي 1 ٪ فقط من الإمدادات العالمية من الغاز في عام 2019، وإعادة فتح محطة الغاز الطبيعي المسال في دمياط تساعد خطتها لتصبح مركزًا للتصدير الى أوروبا.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تصل ناقلة "Vivit Americas LNG" في 21 فبراير، لتنقل الشحنة، الى أوروبا، على الرغم من أن هذه الوجهة قد تتغير.

وذكرت الوكالة أن محطة دمياط ، التي يمكنها معالجة 5 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، توقفت عن العمل في نوفمبر 2012، بعد أن توقفت مصر عن إمداد المنشأة بالغاز، وتعمل شركة إدكو بالفعل على زيادة الصادرات بعد أن أجبرتها جائحة فيروس كورونا وانخفاض الأسعار على تعليق الشحنات في منتصف العام الماضي تقريبًا.

وتابعت الوكالة : "استعادت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز بمساعدة الاكتشافات الكبرى بما في ذلك حقل ظهر العملاق، وجاء ذلك بعد سنوات من تراجع الإنتاج المحلي الذي أجبرها على وقف معظم صادرات الغاز الطبيعي المسال في عام 2014".

وكانت الوكالة ذكرت في تقرير سابق أن مصر ستكون ضمن أكبر عشرة مصدرين للغاز في العالم، إذ شغلت كافة طاقتها من الغاز.