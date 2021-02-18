كرم جبر يشيد بمشروع تطوير الريف والقرى: أمر غير مسبوق في تاريخ مصر

أكّد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنَّ الدولة المصرية فيها الكثير والكثير من النماذج المشرفة التي تستحق أن نلقي الضوء عليها ونقدمها للشباب، حتى ترى الأجيال الحديثة ما قدمه أسلافهم من الأجيال السابقة، ضاربًا المثال بحرب السادس من أكتوبر عام 1973، فالجيل الذي خاض هذه الحرب آنذاك أذهل العالم ببطولات وإنجازات مازالت إلى الآن مسجلة في التاريخ المصري والإنساني.

وأضاف «جبر»، في كلمته خلال ندوة «الإعلام والوعي والتنمية»، بالتعاون بين وزارة الأوقاف ونقابة الإعلاميين وبمشاركة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومحافظة جنوب سيناء ، بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجاردن سيتي بالقاهرة: «ماضينا صورة مضيئة مشرفة نقدمها إلى أجيال الشباب حتى يعلموا أن بلدهم لها ماض يعتز به، لأن الدول بلا ماض هي دول بلا حاضر ولا مستقبل».

وأوضح أنَّ الدولة المصرية الآن تفعل ما لم يُفعل من قبل، وشعارها في ذلك هو الحفاظ على كرامة الإنسان المصري، مشيرًا إلى المشروعات الضخمة العملاقة التي شيدتها مصر في وقت قياسي وعلى أعلى مستوى من التقنية مثل المجمع الطبي الضخم بالإسماعيلية، ومشروع تطوير الريف والقرى المصرية الذي يعد غير مسبوق في تاريخ مصر، وما سيتمّ افتتاحه خلال الشهور القادمة من 24 مدينة جديدة لخلق فرص جديدة من العمل والقضاء على الاختناق والازدحام والحصول على مسكن ملائم

وأكّد أنَّه من التحديات التي تواجه الدولة المصرية الشائعات المغرضة، والتي يجب التصدي لها من الإعلام لخطورتها على أمن وسلامة المجتمع، مختتمًا أنَّ «واجبنا أن نكون أمناء تجاه الدولة المصرية بعرض هذه الإنجازات المصرية إسهامًا في نشر الوعي المجتمعي».

وانطلقت ندوة «الإعلام والوعي والتنمية»، اليوم، بالتعاون بين وزارة الأوقاف ونقابة الإعلاميين وبمشاركة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومحافظة جنوب سيناء ، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي بالقاهرة، بحضور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، والسفير مختار عمر كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الأوروبي، وعدد من الصحفيين والإعلاميين، وعدد من أئمة وزارة الأوقاف ، مع مراعاة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة والتباعد الاجتماع.