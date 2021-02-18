بعد رانيا يوسف.. نزار الفارس يحاور راقصة: «سمعتها قرآن وهي مسيحية»

أعرب المذيع العراقي نزار الفارس، عن سعادته البالغة، لردود الفعل التي حظى بها برومو الحلقة المرتقبة من برنامجه «مع الفارس»، عبر قناة «الرشيد»، التي يحاور فيها الراقصة إليسار.

وقال نزار الفارس، لـ«الوطن»، إن إليسار استمعت إلى بعض الآيات القرآنية بأشهر أصوات المقرئين، كما كشفت عن اعتيادها قراءة المعوذتين، قبل الصعود إلى خشبة المسرح، رغم اعتناقها المسيحية.

وأوضح أن تلك الحلقة، ستُتثير جدلًا واسعًا فور عرضها، قائلًا: «لست متخوفًا من ردود الفعل، لا سيما وأنها ستتصدر محركات مواقع التواصل الاجتماعي».

أزمة رانيا يوسف

وكان نزار الفارس، استضاف الفنانة رانيا يوسف في أولى حلقات برنامجه «مع الفارس»، حيث أثارت الحلقة جدلاً كبيراً منذ طرح إعلانها الدعائي، وذلك بعد حديث «يوسف» عن مؤخرتها ووصفها بالمميزة، على هامش سؤالها عن فستانها، في حفل ختام الدورة الثانية والأربعين، لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وشنت رانيا يوسف، هجوما عنيفا على نزار الفارس عقب عرض الحلقة، وذلك بعد تلقيها انتقادات عنيفة من جانب المحامين، الذين تقدموا ببلاغات ضدها، إذ جرى إحالتها للمحاكمة، وتحدد يوم 21 فبراير المقبل، موعدا لنظر أولى الحلقات.

وأعلن نزار الفارس دعمه للفنانة رانيا يوسف في محنتها، خاصة أنها فنانة متميزة، وصاحبة موهبة فنية كبيرة.

تصاعد المشكلة

وتصاعدت الأزمة بين نزار الفارس ورانيا يوسف، بعد اتهام الأخيرة له بالتشهير بها، ما دفع نزار الفارس، لتحريك دعوى قضائية ضدها بتهمة التشهير وتزييف الحقائق.

وأوكل نزار الفارس، محاميه هيثم عباس، بتحريك دعوى قضائية ضد رانيا يوسف، حيث أصدر الأخير بيانا صحفيا، فند فيه كل الاتهامات الموجهة للفنانة، مؤكدا أنه يملك كل المستندات التي تثبت صحة موقف موكله.