عاجل.. وزير التعليم: تقسيم أسئلة امتحانات الدور الأول والثاني الثانوي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الدور الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، ستعقد إلكترونيا بالمدارس، وسط تنفيذ إجراءات مشددة داخل اللجان الامتحانية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم تقسيم أسئلة الامتحانات الخاصة بأجزاء مناهج الفصل الدراسي الأول.

وقال وزير التعليم، خلال مؤتمر صحفي، إنه لا بد من تقييم جميع الطلاب، منوهًا إلى أن الوزارة عازمة على استكمال العام الدراسي الحالى مهما كانت التحديات والصعوبات الخاصة بجائحة كورونا، موضحًا أن الجميع داخل الوزارة يعمل على إنجاح العام الدراسي الحالي.