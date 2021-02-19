5 مؤشرات تدل على اقتراب البرغوث من الرحيل إلى حديقة الأمراء

فتحت هزيمة فريق برشلونة الأسباني أمام فريق باريس سان جيرمان برباعية نظيفة مقابل هدف يتيم في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا مرة أخرى ملف رحيل ساحر كرة القدم ليونيل ميسي عن الزعيم الكاتالوني، الملف الذي شهد أحداثا ساخنة في الصيف الماضي وصلت لطلب اللاعب فسخ تعاقده لكنه تراجع وقرر تأجيل الرحيل لحين انتهاء عقده في يونيو 2021.. وفي هذا التقرير نعرض 5 مؤشرات تدل على اقتراب البرغوث من الانتقال للعاصمة الفرنسية باريس.

إعلان الرغبة فى الرحيل

بعد الهزيمة القاسية أمام بايرن ميونخ في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بثمانية أهداف مقابل هدفين.. فجر ميسي مفاجأة مدوية حين أعلنت شبكة «tyc» الأرجنتينية أن البرغوث ميسي أرسل فاكسًا ليبلغ إدارة برشلونة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو برغبته في الرحيل، وأكدت القناة الأرجنتينية أن ميسي سيستغل أحد بنود فسخ عقده مع البارسا، والمتمثل في انهاء عقده بعد نهاية كل موسم.

وقد كان هذا هو الإعلان الأول عن رغبة الساحر فى الرحيل عن ناديه الأوحد الذى انضم له شاباً يافعا في عمر 14 عاما عندما اشتراه النادي عام 2001، ولم يدافع عن ألوان أي فريق آخر منذ ذلك الوقت.. ولكن سرعان ما قرر اللاعب البقاء وصرح لموقع جول: لن أذهب إلى المحكمة ضد برشلونة لأنه النادي الذي أحبه، والذي أعطاني كل شيء منذ وصولي، هذا هو نادي حياتي.. سأستمر في برشلونة وموقفي لن يتغير حتى لو كنت أريد الرحيل.. وتابع: طريقة إدارة النادي تحت قيادة بارتوميو كارثية.. عندما أبلغت زوجتي وأولادي برغبتي في الرحيل .. أجهشت الأسرة كلها بالبكاء فأولادي لا يرغبون في مغادرة برشلونة ولا يريدون تغيير مدارسهم.

الهجوم و الشائعات

انتهت الأزمة وقتها مؤقتا وظل الرحيل شبحاً يطارد جماهير برشلونة التي كان قرار نجمهم المفضل خبراً نزل عليهم كالصاعقة ودفع العديد من وسائل الإعلام الإسبانية لبحث أسباب هذا التطور الخطير.. وفى هذا الصدد نشرت الإذاعة الإسبانية كادينا سير تقريراً أشار أن اللاعب أوقف مفاوضات التجديد مع برشلونة لأنه لم يعد يحتمل الشائعات التي تتهمه بأنه سبب الاضطرابات في نو كامب، وأنه مستاء من الكثير من الأشياء في برشلونة، مثل اتهامه بأنه هو من يدير النادي، وأنه يوظف ويقيل المدربين، ومستاء من قولهم أيضا إنه من يقرر استقدام اللاعبين ومن يشارك في المباراة، كما أنه مستاء من إدارة النادي والأخطاء الكبيرة التي ارتكبتها في سوق تحويل اللاعبين. ومستاء أيضاً من اتهامه بأنه طلب من الفريق استقدام مهاجم أتليتيكو مدريد، أنطوان غريزمان، ولكن الآن لا يريده في الفريق .. وأنه هو من تسبب في إقالة المدرب السابق، تاتا ماتينو، واستقدام المدرب، كوينك سيتيان، لأنه يحب أسلوبه في اللعب.. كما أشار التقرير لتأثر ميسي وعائلته كثيرا بقضايا التهرب الضريبي، وتناولها في وسائل الإعلام وهو ما جعله يفكر في مغادرة برشلونة وإسبانيا كلها.

تسريب عقد النصف مليار يورو

نشرت صحيفة «آل موندو» الإسبانية قبل أسابيع تفاصيل عقد ميسي بالكامل مع برشلونة، والتي أثارت جدلًا كبيرًا لأن العقود تشير أن الأرجنتيني الدولي تحصل على مبلغ يتخطى 555 مليون يورو في 4 سنوات من 2017 وحتى 2021.. وهو الأمر الذى أشعل الأزمة مرة أخرى وأثار غضب اللاعب من جديد بعد أن تعرض للعديد من الانتقادات من النقاد والجماهير لضخامة المبلغ.. مما دفع الرئيس المؤقت لمجلس إدارة نادي برشلونة، كارليس توسكيتس لتوضيح حقيقة تسريب قائد الفريق من داخل أروقة العملاق الكتالوني.

تحدث توسكيتس عن الأمر في تصريحات لشبكة «Btv Sports» العالمية، وقال: عقد ميسي لم يُسرب من داخل برشلونة.. وأكمل: هذا نتاج بحثنا خلال الأيام الماضية والتحقيق الذي تم فتحه من قبل الإدارة لمعرفة المتسبب في تسريب العقد. وأضاف: لم يطلب أي مسئول العقد للاطلاع عليه خلال الفترة الماضية أو حتى الفترة الحالية. لكن اللاعب لم يقتنع بهذه التصريحات وصرح محاموه بأن المكتب الخاص بالمحاماة والدفاع عن ليونيل ميسي قرر التقدم بدعوتين قضائيتين، الأولى دعوى مدنية للاعتداء على حق الشرف وتسريب عقد سري يخص دخل اللاعب.

بينما ستكون الدعوى الثانية أمام القضاء الجنائي ويشكو فيها المتسبب في تسريب العقد، وهو الأمر الذي كان السبب في دخول محامين متخصصين في القضايا الجنائية ضمن مكتب المحاماة لتناول هذا الملف. مع التأكيد أن الدعوى القضائية ستطالب الصحيفة «الموندو» بحق الشرف المدني بالإضافة إلى محاولة الوصول إلى الشخص المتسبب في تسريب عقد ميسي ومعاقبته.

توابع قنبلة باريس

خسارة فريق برشلونة في ذهاب دور ال 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا برباعية نظيفة مقابل هدف أمام باريس سان جيرمان فى معقله على ملعب الكامب نو.. عجلت باتخاذ اللاعب قرار نهائي بالرحيل بعد اقتراب فريقه من وداع البطولة المفضلة لدى اللاعب الأرجنتيني.. خاصة وأن اللعب كان قد أبدى استياء كبير من تسريب عقده قبل أيام من هذه المواجهة التي شهدت أيضا هجوماً حاداً من جماهير البلوجرانا، التي استقبلت بالصراخ والشتائم، ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان عند وصوله الى المدينة عشية المباراة. ويُعتبر الخليفي أحد اكبر المكروهين من قبل جماهير كتالونيا بالأخص بعد صفقة نيمار التي خلطت الأوراق في النادي فنياً وإدارياً. لكن هذه المرة بات الخليفي هدفاً مباشراً لجمهور البرسا بعد أن تجرّأ النادي الباريسي على إظهار اهتمامه العلني بأسطورة الفريق ليونيل ميسي عبر المدير الرياضي ليوناردو اراوخو، إضافة الى تصريحات كل من المدرب ماوريسيو بوكيتينو، نيمار، انخيل دي ماريا وماركو فيراتي عن ميسي.. التي قابلها المدرب رونالد كومان بانتقاد باريس سان جيرمان للتحدث عن لاعب من صفوف فريق آخر.

تجديد عقد نيمار ورحيل مبابي وتصريح ريفالدو

جاء تصريح النجم البرازيلي ريفالدو اللاعب السابق في برشلونة ليعيد الجدال مرة أخرى والتكهنات حول رحيل النجم الأرجنتيني لفريق باريس سان جيرمان.. بعد أن فجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل البرغوث بعد ما ذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية تصريحاً على لسانه عن مستقبل النجم ليونيل ميسي حيث قال: هذه المباراة ضد باريس سان جيرمان سيكون على الأرجح آخر مباراة لميسي في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة على ملعب كامب نو.

واستكمل: الإمكانية الحقيقية للقتال من أجل أي لقب مهم، سيكون مستقبله هو باريس سان جيرمان ، والأكثر من ذلك رؤية معرضه في كامب نو. إنه فريق يمكن أن يمنحه خيار الاستمرار في الفوز بالألقاب.. ميسي بلا ذنب، إنه يبلغ من العمر أكثر من ثلاثين عامًا ، ولا يزال يتولى مسؤولية الفريق. وفوق كل ذلك ، رأى هذا الموسم كيف ترك أفضل شريك له ، لويس سواريز ، في صفقة بيع غير مفهومة ساعدت في جعل أتلتيكو أقوى من أي وقت مضى.

الأداء الرائع من المهاجم الفرنسي كيليان مبابىي الذى ينتهى عقده العام المقبل ومحاولات فريق ريال مدريد المستميتة في الظفر بخدمات اللاعب بشتى الطرق إشارة أخرى على أن الباب أمام النجم الأرجنتيني أصبح مفتوحاً على مصرعيه للعودة لمزاملة صديقة البرازيلى نيمار الذي كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية أن ملف تجديد عقده مع باريس «شبه محسوم» منذ عدة أشهر، حيث يمر بأفضل فترات مسيرته الكروية، ومع ذلك، فإن قدوم صديقه وزميله السابق في برشلونة، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيعجل توقيع عقده الجديد.