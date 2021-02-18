تركيا تتصدر قائمة الدول الأكثر استدانة في العالم رسميا

احتلت تركيا المرتبة الثانية بعد الصين في قائمة الدول النامية الأكثر استدانة تليها كوريا الجنوبية، حيث بلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 431 مليار دولار خلال مارس 2020، وفقا للتقرير الدوري لمعهد التمويل بعنوان «مراقب الديون العالمي»، سجلت فرنسا وإسبانيا واليونان أعلى زيادة في نسبة الدين من بين الدول الأوروبية.

وورد في تقرير المعهد أن إجمالي الديون التركية الخارجية ارتفع بواقع 24.1 تريليون دولار لعام 2020 مقارنة بعام 2019، ليسجل 281.5 تريليون دولار، مؤكدًا أن هذه النسبة بلغت 257.4 تريليون دولار خلال العام الماضي، وفقا لموقع «جمهورييت».

وأكد التقرير أن الضغوط السياسية والاجتماعية تقيد جهود الحكومات لتقليص العجز والديون، وهو ما يهدد قدراتها على مواجهة الأزمات المستقبلية.

وكانت وزارة الخزانة والمالية التركية، اليوم الخميس، أعلنت ارتفاع ديون تركيا الخارجية بمقدار 11.4 مليار دولار، في نهاية سبتمبر الماضي، ليبلغ إجمالي الديون الخارجية التركية 435.1 مليار دولار، كما زادت نسبة الدين الخارجي إلى الدخل القومي من 57 % إلى 59.1 %.

كان رصيد الدين الخارجي لتركيا في نهاية شهر يونيو الماضي 423.7 مليار دولار، لكن زاد بقيمة 11.4 مليار دولار في نهاية سبتمبر، وفقًا لصحيفة «قرار» التركية.

وفي الأشهر الثلاثة بين نهاية يونيو ونهاية سبتمبر 2020، ارتفع الدين الخارجي بمقدار 1.7 مليار دولار للقطاع العام، و1.4 مليار دولار في البنك المركزي التركي، و8.3 مليار دولار للقطاع الخاص، لتبلغ حصة القطاع الخاص في إجمالي الدين الخارجي 56.9 %.

وعندما تولى حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان السلطة في تركيا، كان رصيد الدين الخارجي 129.6 مليار دولار، وكانت نسبة الدين الخارجي إلى الدخل القومي 54.4 %.

من جانبها أعلنت السلطات التركية عن رفع الرسوم المفروضة على استخراج الأوراق الرسمية وجوازات السفر، ومخالفات السيارات، ورسوم إصدار رخص القيادة، فضلًا عن قيمة الضرائب ومخالفات السيارات والهواتف والعقارات.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، إخطارا من إدارة الإيرادات بوزارة الخزانة والمالية، يؤكد زيادة الضرائب ورسوم استخراج الأوراق الرسمية، اعتبارًا من بداية يناير 2021، بنسبة 9.11 %.