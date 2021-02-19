مدير شركة الخالد: مصر ستتحول لمساعد إقليمي للطاقة عقب انتهاء كورونا

قال جريج ماكدانيل، المدير العام لشركة الخالدة للبترول والعضو المنتدب (آباتشي)، إن المسئولين في الشركة أجروا خطة عمل شاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مع تقديم رعاية أولوية للعاملين بالشركة، في مختلف دول العالم، ، موضحا أن مصر ستستفيد من انتهاء الجائحة، خاصة في قطاع البترول، لأنها تحتل مكانة يجعلها بمثابة مساعد إقليمي للطاقة.

وأضاف «ماكدانيل» خلال استضافته في برنامج «نظرة» المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، أنه تم السماح للموظفين بالعمل من المنزل، مع توفير مساحات آمنة لهم، حتى لا يصاب أحد بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، خاصة الأفراد الذين لديهم مشكلات صحية، وتستمر الشركة في تطبيق هذه الاجراءات لموجهة فيروس كورونا المستجد، كما تم توفير العديد من محطات الفحص قبيل الدخول إلى مكاتب العمل، وتوفير أقنعة الوجه والمطهرات، وتشجيع التباعد الاجتماعي، بين فرق العمل وتم إجراء الاجتماعات من خلال الإنترنت، تطبيقا للتباعد الاجتماعي، من أجل تقليل خطر الإصابة للعاملين، والحفاظ على سلامتهم وسلامة عائلتهم.

وتابع المدير العام لشركة الخالدة للبترول والعضو المنتدب (آباتشي): تأثرت وزارة البترول كما تأثرت كثير من القطاعات بسبب تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية فلم يوجد تقريبا شخص لم يتأثر بأزمة جائحة كورونا خلال 11 شهر ماضي.

وواصل: «في مارس 2020 الصناعات كانت بها العديد من الصدمات التي أثرت بشكل حاد على الأسعار، لذا كان يتوجب على العديد من الشركات، اتخاذ الكثير من القرارات الصعبة، وأوجب تقليل النشاط وتقليل إنفاق رأس المال، وذلك تماشيا مع أحوال، وكأي وقت الصناعة ما زالت مرنة، وسنستمر في التقدم نحو الأمام مع تحسن السوق».

وتوقع ماكدانيل تحسن مجال الأعمال بشكل عام بعد ظهور اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، منوها بأن ذلك يجب أن يتم في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية دون أي تراجع.