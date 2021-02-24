عائلة «أبو غزالة» لـ«الوطن»: «حياة كريمة» حلم كبير.. غيرت حياة الناس

«حياة كريمة»، مبادرة رئاسية تردد صداها كثيراً، حيث تهدف إلى تخفيف العبء عن مواطني الريف وتلبية احتياجات القرى الأكثر فقراً في ربوع الجمهورية من أجل حياة كريمة لكل مصري ومصرية.

«الوطن» انتقلت إلى محافظة البحيرة والتقت كبار ممثلي عائلات المحافظة لإبداء آرائهم حول المبادرة وما تم إنجازه على الأرض.

«زهور الأمراء» إحدى القرى التابعة لمركز الدلنجات ولم تشملها المبادرة إلاّ أنّها ضمت بين منازلها أقرباء وأحفاد المشير الراحل محمد عبدالحليم أبو غزالة، وزير الدفاع في أواخر عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات وأوائل عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.

داخل الدوار الفسيح الذي حمل لافتة تشير إلى مالكي المكان وصورة للمشير، كان الأمل يملأ عيني محمد مهنا أبو غزالة، مهندس، نجل شقيق وزير الدفاع الراحل، حيث يقول «مهنا» إنّ المبادرة خطوة عظيمة من أجل تحسين حياة المواطنين والنهوض بها ومع مرور الوقت وتوسع المبادرة في القرى سيساهم ذلك في تغيير مسار حياة الأشخاص نحو الأفضل.

«في مركز بدر التابع للمحافظة ناس كتير كانت تحت خط الفقر والمبادرة غيَّرت حياتهم على مستوى التعليم وجوانب تانية كتير»، هكذا بدا المشروع الذي أطلق عليه «مهنا» الحلم المصري بمنظوره الخاص، وذلك في إشارة منه إلى الخير الذي من المتوقع أن يعم جميع القرى بمجرد أن يصل فريق المبادرة إليها، الأمر الذي تمناه الرجل الثلاثيني لأبناء قريته الذين لم ينعموا بعد بخدمات المبادرة الرئاسية، حيث تعد قرية «زهور الأمراء» من القرى الفقيرة المحرومة من الصرف الصحي والمباني التعليمية المناسبة، بالإضافة إلى افتقارها للوحدات الطبية: «لما شوفنا التطوير اللي بيحصل في القرى التانية وناس كانت معدومة بقت عندها المستوى الأدنى من المعيشة وناس تانية اتحقق لهم حاجات ما كانوش يحلموا إنها تحصل زي مثلا المدارس اللي بقت آدمية بقينا نتمنى إن قريتنا كمان تدخل المبادرة لأننا نستحق حياة وعيشة أفضل».

وكانت مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها رئيس الجمهورية قد تضمنت مرحلتين للعمل، حيث شملت المرحلة الأولى 143 تجمعا ريفيا جارٍ الانتهاء منهم في 11 محافظة، وبلغ إجمالي الاستثمارات 3.195 مليار جنيه وإجمالي المستفيدين بلغ عددهم 1.8 مليون مواطن، وتهدف «حياة كريمة» إلى إنشاء وتطوير مشاريع محطات مياه الشرب وعدد مشروعاتها المخططة 88 تم الانتهاء من 79 بالإضافة إلى المدارس وعددها 74 تم الانتهاء من 54 مدرسة، كما تضمن مشروع الصرف الصحي 46 مشروعا تم الانتهاء من 14 محطة، وبلغ الوحدات الصحية المستهدفة 51 وحدة تم الانتهاء من 8 وحدات.

وبحسب وزارة التنمية المحلية فقد بلغ إجمالي مشروعات الخطة الاستثمارية التي تشرف عليها الوزارة 626 مشروعا، تم الانتهاء من 466 مشروعا، بينما هناك 150 مشروعا آخر تم التخطيط لإنهائها قبل حلول 30 ديسمبر 2020، وتم الاتفاق على إنهاء الـ10 مشروعات المتبقية قبل 30 يونيو 2021.