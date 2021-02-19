عاجل.. نواب جمهوريون وديمقراطيون يطالبون بايدن بمحاسبة قتلة ناشط لبناني

طالب نواب جمهوريون وديمقراطيون، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمحاسبة قتلة الناشط اللبناني لقمان سليم، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ودعا النواب، الرئيس الأمريكي إلى بحث دور محتمل لمسؤولين في لبنان وإيران في اغتيال الناط اللبناني.

وحث النواب الأمريكيون الرئيس الأمريكي على استخدام قانون «ماجنيتسكي» لمعاقبة قتلة لقمان سليم.

وقال النواب، إن اغتيال «سليم» يهدف إلى تخويف آخرين وإسكاتهم.

وفي 4 فبراير الجاري، تم العثور على جثة ناشط لبناني يدعى لقمان سليم في سيارته بمنطقة قريبة من الأوتوستراد في النبطية جنوب لبنان، فيما تبين بعد إنهاء الطبيب الشرعي الكشف على جثة الناشط اللبناني، أنها مصابة بـ5 طلقات نارية، 4 في الرأس وواحدة في الظهر.