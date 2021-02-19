اعتقال مغني راب بتهمة إهانة العائلة المالكة يشعل إسبانيا

أشعل اعتقال مغني راب في إسبانيا، بتهمة إهانة العائلة المالكة وتمجيد العنف، عاصفة من الاحتجاجات شملت عدة مدن إسبانية، أمس، وسط تقارير حول تجدد المظاهرات وأعمال الشغب والعنف مرة أخرى في وقت متأخر أمس.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المتظاهرين في برشلونة استخدموا صناديق القمامة لتشكيل حواجز وإشعال النار فيها، كما أقاموا حواجز وأضرموا فيها النيران وحطموا نوافذ بعض المتاجر وأزالوا لافتات الطرق ورشقوا مسؤولي إنفاذ القانون بالحجارة والزجاجات، بحسب روسيا اليوم.

وجرى الإبلاغ عن وجود احتجاجات في فالنسيا وتاراجونا وساباديل وجيرونا وليدا وفيزكايا. وجُرح عدة أشخاص، بينهم شرطي على الأقل. وقالت وسائل الإعلام نقلا عن مصادر محلية إن السلطات اعتقلت عشرات الأشخاص.

ويرجع السبب في هذه المظاهرات إلى أن إحدى المحاكم الإسبانية أصدرت حكما بالسجن تسعة أشهر بحق المغني هاسل، واسمه الحقيقي، بابلو ريفادولا دورو، لأدائه أغان تتضمن إهانات للنظام الملكي وتمجد العنف.

وأثار سجن مغني الراب غضبا في إسبانيا، حيث تريد الحكومة اليسارية إدخال تغييرات تشريعية لتجنب مثل هذه الأحكام في المستقبل. لكن مثل هذه التغييرات ستأتي بعد فوات الأوان بالنسبة لهاسل.

وكان هاسل وصف الملك السابق خوان كارلوس الأول، الذي غادر إسبانيا إلى أبو ظبي بعد اتهامات بالفساد، بأنه "لص"، في كلمات أغانيه. وتميزت أعماله أيضا بالتلميحات العنيفة حول الساسة المحافظين.

وهاسل رفض تسليم نفسه طواعية لقضاء عقوبة السجن. وألقت السلطات القبض عليه يوم الثلاثاء الماضي بعدما تردد أنه تحصن في الجامعة الواقعة في مدينة ليدا بكتالونيا.

ونظمت مسيرات سلمية دعما لمغني الراب بابلو أسيل، الذي حكم عليه بالسجن تسعة أشهر، في عدة مدن شملت برشلونة وتاراغونا وجيرونا وساباديلا وفالنسيا، وتصاعدت التجمعات في النهاية إلى أعمال شغب.