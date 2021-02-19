إيهاب توفيق ومصطفى قمر يتفاوضان سرا على «أغنية جديدة»

يعمل الفنان إيهاب توفيق خلال هذه الفترة على تجهيز أغنية جديدة في سرية تامة، يؤكد أنها ستكون مفاجأة للجمهور كونها من ألحان الفنان مصطفي قمر، الذي تجمعه به صداقة قوية منذ سنوات، وبالفعل انتهي الأخير من العمل على لحن الأغنية، والتي ستقدم بشكل مختلف تماما عن ما قدمه ايهاب توفيق من قبل.

وعلمت الوكن، أن الفنان إيهاب توفيق لا يريد أداء الأغنية بمفرده، لذا يتفاوض مع الفنان مصطفي قمر، ليشاركه جزء منها، غير أنهما لم يستقرا على ذلك حتي الأن، إذ كانت الأغنية ستقدم علي طريقة "الديو ام" أم سيكتفي توفيق بغنائها منفردا.

ويذكر أن الفنان إيهاب توفيق يستعجد بمشاركة مصطفي قمر لعمل غنائي مشترك يجمعهما بالفنانين هشام عباس وحميد الشاعري، بعنوان "زحمة الأيام"، وهو من كلمات سامح العجمي، وألحان اشرف سالم وتوزيع نديم الشاعري وتم الانتهاء من تصويرها على طريقة الفيديو كليب ضمن ألبوم الفنان حميد الشاعري.

ويذكر أن آخر الأعمال التي طرحها الفنان ايهاب توفيق هي أغنية "هي دنيا" وهي من كلمات عوض بدوى وألحان اشرف سالم وتوزيع أحمد عادل وحققت الأغنية حتي الأن منذ وقت طرحها مليون مشاهدة .

أما الفنان مصطفي قمر فقد أعلن مؤخرا عن خوضه للسباق الرمضاني المقبل بمسلسل "فارس بلا جواز" الذي سيعود من خلاله الي الدراما بعد غياب سنوات ويشاركه في بطولته شيرى عادل وبشري وريم مصطفي وندا موسي وديما بياع وفاطمة عادل ومحمد ثروت وطارق عبدالعزيز وسليمان عيد وطارق الابياري وعدد من الوجوه الشابه الصاعدة ومنهم مصطفي حمزة ومحمد يوسف وراندا عبدالسلام ومغاوري بجانب عدد من ضيوف الشرف والعمل من تأليف فداء الشندويلي واخراج معتز حسام.