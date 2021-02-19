محافظ مطروح يفتتح مسجد الحرمين بتكلفة مليوني جنيه «صور»

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، مسجد الحرمين بمنطقة الريفية فى مدينة مرسي مطروح اليوم، الجمعة، بحضور النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب والشيخ حسن عبد البصير مدير عام الأوقاف بمطروح ونواب مجلس مدينة مرسي مطروح ولفيف من القيادات التنفيذية ومديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.

وأدى محافظ مطروح صلاة الجمعة فى مسجد الحرمين عقب افتتاحه، وتناولت خطبة الجمعة إهتمام الإسلام بتكوين وتنشئة أسرة صالحة تفيد نفسها، كما تفيد مجتمعها، من خلال العمل الطيب، الذى يبنى المجتمع، والأخلاق الحميدة التى تساهم فى بناء أخلاق الجيل الجديد من الأبناء والشباب والفتيات، ليعتمد على الأمانة وحسن المعاملة بين أفراد المجتمع، والصدق، وبذل الجهود غير العادية فى التفاف المجتمع حول بعضه وحول قياداته، ما يساهم فى التنمية والبناء، والتقدم.

والتقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمصليين من أهالى مطروح عقب الإنتهاء من الصلاة وتحدث معهم فى بعض القضايا التى يهتم بها الشارع وإستمع لبعض مطالبهم، وتبادلوا أطراف الجديث حول العديد من الموضوعات، ووجه التهنئة لأهالي المنطقة على افتتاح المسجد مع شكر جهود وزارة الأوقاف في إنشاء وتطوير عدد من المساجد بالمحافظة.

وقال الشيخ حسن عبد البصير مدير عام أوقاف مطروح إن مسجد الحرمين يقع على مساحة 300م2 وبتكلفة مليوني جنيه بدعم كامل من وزارة الأوقاف.

وأضاف أن مديرية أوقاف مطروح بالتعاون مع وزارة الأوقاف وضعت خطة شاملة لبناء مساجد جديدة، وإحلال وتجديد بعض المساجد التى تحتاج إلى إعادة تأهيل للمبانى، وجرى تنفيذ بعضها، وجارى إستكمال الباقى خلال الفترة المقبلة.