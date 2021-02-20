أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 20-2-2021 في مصر

تمد الفاكهة والخضروات الجسم بالفيتامينات التي يحتاجها، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها أسعار الخضروات والفاكهة مثل الخيار والطماطم والبرتقال والتفاح والجوافة، اليوم السبت الموافق 20 فبراير الجاري وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات اليوم

سعر القلقاس

بلغ سعر كيلو جرام القلقاس نحو 12 جنيهًا.

سعر الفاصوليا

سجل سعر كيلو جرام الفاصوليا 10 جنيهات.

سعر الخس الكابوتش

يتراوح سعر القطعة الواحدة من الخس الكابوتشي اليوم بين 2 و5 جنيهات.

سعر الفلفل الألوان

بلغ سعر كيلو جرام الفلفل الألوان 15 جنيهًا.

سعر الكرنب

وصل متوسط سعر الكرنب إلى 20 جنيهًا.

سعر الثوم

وصل سعر كيلو جرام الثوم إلى 27 جنيهًا.

سعر الملوخية

وصل سعر كيلو جرام الملوخية اليوم إلى 5 جنيهات، والمعلبة بـ7.5 جنيه.

سعر الكوسة

تراوح متوسط سعر كيلو جرام الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

سعر الفلفل

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الرومي البلدي بـ5 جنيهات.

سعر البصل

بلغ متوسط سعر البصل اليوم 7 جنيهات للكيلو جرام.

أسعار الفاكهة اليوم

سعر الموز

بلغ سعر كيلو الموز 10 جنيهات.

سعر الفراولة

وصل سعر كيلو الفراولة لـ10 جنيهات.

سعر البرتقال

وصل متوسط سعر كيلو البرتقال لـ5 جنيهات.

سعر الجوافة

سجل سعر كيلو الجوافة 8 جنيهات.

سعر التفاح

يتراوح سعر التفاح بين 10 لـ25 جنيهًا باختلاف النوع.

سعر الرمان

تراوح سعر الكيلو جرام من الرمان بين 5 و10 جنيهات.

أسعار اليوسفي

اختلف سعر الكيلو اليوسفي بين 5 إلى 10 جنيهات.