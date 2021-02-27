عائلة «هندي» بالدلنجات تشيد بـ«حياة كريمة»: أبو المطامير أصبحت نموذجا

في مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة كانت الإشادة بمبادرة «حياة كريمة» الرئاسية حاضرة من قبل عائلة «هندي»، والتي تعد من أكبر عائلات المحافظة، وتحديداً من قبل محمد هندي، الذي يعمل مديراً بأحد البنوك، وحفيد إبراهيم هندي، عضو مجلس الشورى السابق، والذي عمل أيضًا نائباً لمحافظ الغربية.

يرى الحفيد الثلاثيني الذي كان أحد أعضاء حركة «تمرد» بمحافظة البحيرة، أنّ المبادرة هي الأفضل في السنوات الأخيرة، نظراً لما يقوم به أعضاؤها من التفاني في العمل لخدمة أكبر عدد ممكن القرى والسكان الذين تم تصنيفهم تحت خط الفقر.

وقال محمد هندي لـ الوطن في إطار حملتها الصحفية لتغطية المشروع القومي «حياة كريمة»: «قرى كتير في البحيرة تم تطويرها زي مركز أبو المطامير».

التطورات التي شهدتها قرى تابعة للمحافظة أنبتت في نفس «هندي» غبطة وغيرة حميدة على أهالي القرى المُطورة: «لما بشوف الخير اللي هما فيه بتمنى إن أهل بلدي ومركزي يعيشوا حياة كريمة وفي راحة، لأني بطبعي غيور على قريتي وناسها، ونفسي يكونوا في أحسن حال».

ويرى «هندي»، أنّه يجب أن يكون هناك أولوية لمركز الدلنجات خاصة أنه يتميز بالإنتاج الزراعي الوفير، لكنه يحتاج لمشروعات الوحدات الصحية وطب الأسرة، إضافة إلى الصرف الصحي ورصف الطرق، كما أن المركز تخدمه مستشفى واحدة يقصدها سكان القرى المجاورة وغير مزودة بأبسط الإمكانيات: «عايزين نبقى على خطى مركز أبو المطامير».

ودشنت وزارة التضامن الاجتماعي، بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، عددًا من المشروعات ضمن مبادرة «حياة كريمة»، شملت رفع كفاءة المنازل، وبلغ متوسط نسبة التنفيذ الفنية الإجمالية للمشروعات على التوالي 72%، وتركيب الأسقف 74%، ووصلات مياه الشرب 58%، و«طراشات» الصرف الصحي27%، والقوافل الطبية 77%، وذلك في 134 قرية.

وتضمنت المبادرة أيضًا مشروعات عمليات جراحية وعيون ونظارات طبية وأجهزة تعويضية وغيرها، وبلغ الإجمالي العام لما تم إنهائه حتى 30 يوليو الماضي 34589 مشروعًا، إضافة إلى 18443 مشروعًا تم الانتهاء منها قبل 30 سبتمبر 2020، بمتوسط نسبة تنفيذ فنية إجمالية بلغت 65%.