من فيفي عبده لجوهرة.. 3 «مناكفات» لتامر أمين مع راقصات

أثار الإعلامي تامر أمين استياء قطاع كبير من أبناء الصعيد، على خلفية حديث أدلى به في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية النهار، إذ أطلقوا هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي يدعون فيه إلى محاسبته، رافضين الاعتذار الذي تقدم به «أمين» بعد الإساءة لرجال الصعيد وبحري.

والمتابع لـ «أمين» خلال السنوات الأخيرة سيجد أنه دخل في مشاكل عدة مع عدد من الشخصيات وفي هذا الموضوع ترصد «الوطن» أبرز 3 مناكفات مع راقصات، ومنها:

فيفي عبده

كانت أبرز تلك المشاكل مع الفنانة فيفي عبده التي سخر منها أمين في إحدى حلقات برنامجه وتحدث عنها باسمها الحقيقي «عطيات»، قائلاً إن عطيات قررت أن تعود للرقص مرة أخرى وأقامت مؤتمراً صحفياً.

وأضاف: «رايحة تقول طول منا فيا نفس هفضل أرقص وكأنه جهاد أو علاقة مع ربنا»، موضحا أنه لا يعلم كيف يفكر هؤلاء الأشخاص، وكيف يعبث الشيطان بعقولهم، قائلاً «الست عطيات تبلغ من العمر 65 سنة ودي الحقيقة مش بدعي، والستات في السن ده وصلت بالعمر إلى أرذله.. والمفروض تفكر في آخرتها وكيف تنهي حياتها بشكل كويس».

وردا عليه، قال عبده فى تصريحات لبرنامج «شيخ الحارة» عبر فضائية «القاهرة والناس»: «مين تامر آمين ده أساسا.. مفيش حد يتكلم ولا يجيب سيرة الرقص».

دينا

تكررت سخرية تامر أمين من الراقصات من جديد حين هاجم ملابس دينا الراقصة في إحدى حلقاته التلفزيونية، وما كان منها إلا أنها فتحت النار عليه خلال استضافتها في برنامج «المتوحشة» على قناة «النهار»: «تامر يهاجمني في برنامجه ويسهر عندى في الملهى الليلى يومياً».

وأشارت أنها لا تنزل بأخلاقها للرد على كل من يهاجمها، مشيرة إلى أنها تثق في القضاء المصري الذي سينصرها.

جوهرة

وهاجم تامر أمين، الراقصة جوهرة، بسبب الفيديوهات التى تسربت لها في وضع غير لائق وطلب بمنع عملها فى مصر، وهو الأمر الذي لم تهتم له جوهرة، فلم تشغل بالرد عليه.