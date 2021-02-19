الدحيل ينفي التفاوض مع الشحات.. ويثمن «العلاقة الجيدة» بالأهلي

كشف محمد بشير، المتحدث الرسمي لنادي الدحيل القطري، عن حقيقة إرسال عرض رسمي للنادي الأهلي من أجل التعاقد مع حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد الأنباء التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية عن وجود عرض رسمي لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال «بشير» في تصريحات لـ«الوطن سبورت»:«نادي الدحيل القطري لم يرسل عرضًا رسميًا لضم حسين الشحات فى الوقت الحالي، وما يتردد فى هذا الشأن أمر لا أساس له من الصحة».

وأضاف: «علاقتنا بالنادي الأهلي جيدة، ولو أرسلنا عرضًا رسميًا سنعلن عن التفاوض، العلاقة بين الناديين ظهرت بشكل واضح فى مباراة الفريقين ببطولة كأس العالم للأندية».

ويستعد النادي الاهلي لملاقاة نادي سيمبا التنزاني، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر إقامتها فى الثالثة عصر الثلاثاء المقبل.

ونجح النادي الأهلي في الجولة الأولي فى تحقيق الانتصار على حساب نادي المريخ السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، وسجّل ثلاثية الأحمر في هذا اللقاء محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا ووالتر بواليا، ليتصدر الأحمر جدول ترتيب المجموعة.

وكان أعلن المارد الأحمر عن سلبية المسحة التي أجراها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بشكل رسمي، لتتأكد جاهزية كافة اللاعبين لمواجهة سيمبا التنزاني.

وسيفقد النادي الأهلي على معلول بالإضافة إلى وليد سليمان فى لقاء سيمبا التنزاني، بسبب الإصابة التي لحقت بالثنائي خلال الفترة الماضية، على أن يتواجد أيمن أشرف فى قائمة الفريق التي ستتوجه إلي تنزانيا استعدادًا للمباراة الثانية فى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.