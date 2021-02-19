‏بايدن: أي هجوم على عضو في «الناتو» هو هجوم على الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، إن الولايات المتحدة سوف تعزز الشراكة مع أوروبا، وستعمل على التصدي للتحديات التي تواجهها.

وأضاف بايدن في مؤتمر ميونخ للأمن: «لن نسمح لداعش بالتوسع من جديد وتهديد الولايات المتحدة»، مضيفاً: «نسعى لمنع تحول أفغانستان إلى منطلق لتنظيم القاعدة.. ويجب أن نتحضر لمنافسة طويلة مع الصين‏ وأي هجوم على عضو في حلف الناتو هو هجوم على الولايات المتحدة».

‏وحول إيران قال بايدن: «يجب أن تتوقف إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار‏ ونسعى لإعادة تفعيل آلية 5+1 للتفاوض مع إيران».

‏وفي سياق جائحة كورونا قال إن أمريكا تتعهد بتقديم ملياري دولار لآلية «كوفاكس» لدعم التطعيم في الدول الفقيرة ضد الفيروس.

من جانبها، قالت مستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن عودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ واستعدادها للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران خطوات مهمة.

وقالت ‏ميركل: «ملتزمون بدعم العراق في حربه ضد الإرهاب و‏يجب دعم العملية الدستورية في ليبيا بقيادة الأمم المتحدة».

وفي سياق آخر، قالت ميركل: «لدينا مسؤولية في محاربة الإرهاب والتطرف».

‏من جانبه، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إن على أوروبا والولايات المتحدة العمل معًا من أجل الأمن والمناخ.

‏وأضاف: «علينا العمل على مساعدة الدول الفقيرة في تأمين جرعات لقاح كورونا، وعلى أوروبا والولايات المتحدة العمل معًا من أجل الأمن والمناخ في العالم ومساعدة الدول الأفريقية في سداد الديون».

‏ودعا ماكرون إلى إعادة بناء الهيكلية الأمنية لحلف الناتو الذي يواجه توترًا واضحًا مع تركيا بسبب تدخلاتها الإقليمية.