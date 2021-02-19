إنفوجراف.. «الوزراء»: 64.4% من المصريين موافقون على تلقي لقاح كورونا

ينشر «الوطن» تقريرا معلوماتيا «إنفو جراف» نتائج استطلاع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حول نية المصريين في الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» في حالة توفيره مجانا للمواطنين المصريين.

وكان «الوطن»، قد نشر على موقعه الإلكتروني أمس، تقريرا بشأن وجود تقديرات حكومية حول رغبة نحو 74.1% من المصريين في الحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد المختلفة.

وانتهت نتائج «الاستطلاع» كالآتي:

1- موافقون

قال أغلبية المصريون المشاركون في استطلاع الرأي الذي أجراه «مركز المعلومات» إنهم موافقون عن أخذ لقاحات فيروس كورونا المستجد المختلفة دون شروط تذكر، بإجمالي 64.4% من إجمالي المبحوثين في العينة الممثلة للمجتمع المصري.

2- لم يحددوا خيارهم

لم يُحدد قرابة 13.7% من المصريين موقفهم حتى الآن من الحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد من عدمه، بحسب «الاستطلاع».

3- مُعارضون لأخذ اللقاح

وأجاب قرابة 12.2% من المبحوثين في استطلاع الرأي على سؤال الحكومة، لافتين إلى عدم رغبتهم في الحصول على لقاح كورونا، حتى لو تم توفيره لهم بالمجان تماما.

4- موافقون بشروط:

فيما رحب قرابة عُشر المصريين بالحصول على فيروس كورونا المستجد، شريطة ثبوت فعاليته، أو أن يكون قد تمت تجربته بالفعل وأظهر نتائج إيجابية، وذلك بإجمالي 9.7% من إجمالي المبحوثين في العينة الممثلة للمجتمع المصري.

كانت الحكومة قد بدأت أولى حملات التطعيم ضد لقاحات فيروس كورونا المستجد في بعض المستشفيات، على رأسها مستشفيات العزل، والحميات، والصدر، ثم تم توفير اللقاح في باقي المستشفيات لتطعيم الأطقم الطبية، مع اتجاه الوزارة لاستكمال عملية التطعيم بمرضى الأمراض المزمنة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يتم بدء التطعيم بأصحاب أمراض الأورام، نظراً لتسبب المرض في خفض مناعة أجسامهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.