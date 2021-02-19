إليسار: أقرأ المعوذتين قبل الرقص رغم مسيحيتي «حماية من العين»

كشفت الراقصة اللبنانية إليسار، عن طقوسها قبل رقصها علي المسرح، وذلك أثناء حلولها ضيفة علي برنامج «مع الفارس» الذي يُقدمه الإعلامي اللبناني نزار الفارس عبر قناة الرشيد العراقية.

وقالت إليسار إنها تحب قراءة المعوذتين قبل تقديمها لوصلة الرقص علي المسرح، مضيفة: «أقرأ المعوذتين قبل ارتدائي لبدلة الرقص، وتحديدا أثناء وضعي العباءة على جسدي، فأكون حينها محتشمة، إذ أشعر براحة نفسية كبيرة».

قراءة المعوذتين

وأرجعت «إليسار» سبب حرصها على قراءة المعوذتين، رغم اعتناقها الديانة المسيحية قائلة: «حماية من الأعين، من قصص كتيرة، كل واحد بيحمي حاله، ممكن مثلاً أحمي نفسي من تعرضي لأي كسر وما إلى ذلك».

وأشارت الراقصة اللبنانية إلى أنها تحب سماع سورة البقرة بصوت مشاري راشد العفاسي، متابعة: «أنا مسيحية ولكن إيماني كبير بالقرآن الكريم، فأنا حافظة لآيات من الذكر الكريم، وأشعر براحة نفسية حينما أستمع لآيات من سورة البقرة.

حلقة رانيا يوسف

وتأتي استضافة نزار الفارس للراقصة اللبنانية إليسار بعد حالة الجدل التي أثارها عقب استضافته للفنانة رانيا يوسف في أولي حلقات برنامجه «مع الفارس»، وذلك بعد حديث الأخير عن مفاتنها رداً علي سؤال المذيع عن فستانها المثير في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الثانية والأربعين.

ووصفت رانيا يوسف، خلال اللقاء، مؤخرتها بـ «المميزة» خلال الحلقة، وهو التصريح الذي أثار جدلاً كبيرا، وذلك قبل أن تخرج الفنانة لتهاجم المذيع العراقي وتتقدم بشكوي ضده في السفارة العراقية، وهو ما دفع نزار لرفع دعوي قضائية ضد رانيا يوسف بتهمة التشهير.