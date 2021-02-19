نائب عن عقوبة تامر أمين: تصل للحبس.. والقناة التي عرضت تصريحاته مسؤولة

أدان الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، أستاذ القانون الجنائي، بشدة، إساءة الإعلامي تامر أمين للمرأة والرجل الصعيدي، مؤكدا أن حديث أمين، عن صعيد مصر يجب أن يُعاقب عليه، طبقا لقانون العقوبات، لأنه عبارة عن سب لأبناء وجماهير الصعيد، مؤكدا أن العقوبة تصل إلى الحبس.

وطالب «رمزي» في بيان عاجل قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية، ليس ضد تامر أمين نفسه، ولكن ضد القناة التي سمحت له بالإساءة لصعيد مصر.

وأكد أن تامر أمين يبدو أنه لا يعرف ولا يعى جيدا القيم والتقاليد والمبادئ التي تربى عليها كل أهل صعيد مصر، كما أنه يجهل عن عمد مع سبق الإصرار والترصد، أن صعيد مصر تخرجت منه السيدة العظيمة هدى شعراوي، رائدة الحركة النسائية على مستوى مصر كلها في العشرينيات من القرن الماضي، وهناك الكاتبة والمبدعة نعمات أحمد فؤاد، رائدة التنوير والثقافة وهي من مغاغة بالمنيا، والمخرجة أنعام محمد على من مطاي بالمنيا، والمستشارة تهاني الجبالي، أول قاضية مصرية، وهي ابنة ملوي بالمنيا، وهناك الملكة نفرتيتي، والملكة حتشبسوت، إضافة إلى رواد الفن الذين كانوا من صعيد مصر، أمثال سعاد حسني ومرفت أمين وسناء جميل وأحمد بدير ونجاة الصغيرة وعائلة أبو عوف وغيرهم.

وقال رمزي، إن الزعيم الراحل خالد الذكر الرئيس جمال عبد الناصر كان من قرية بني مر بأسيوط، وهناك رائد التعليم والتنوير الدكتور طه حسين، أحد أبناء المنيا وهناك الشيخ رفاعة الطهطاوي، والدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الشريف السابق، وهو من قلب صعيد مصر من سوهاج، وحاليا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، متعه الله بالصحة والعافية، الذي ينتمي لمحافظة الأقصر.

وأكد الدكتور ايهاب رمزي، أنه إذا كان صعيد مصر لم يرّ النور في العهود السابقة، إلا أن الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعاد الاعتبار لصعيد مصر الذي يشهد العديد من المشروعات القومية، مؤكدا أنه لا يجب أن نلعن الظلام وإنما علينا أن نضيئ شمعة، وكان يجب على تامر أمين أن يطلق مبادرة مثلا لتشغيل شباب الصعيد.