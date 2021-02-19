وزير دفاع أمريكا: الصين أكبر تحدياتنا وندعو «الناتو» لمساعدتنا ضدها

‏قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن مهمة حلف الناتو في العراق جاءت استجابة لطلب من الحكومة العراقية.

‏وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: «لن نسمح أن تكون أفغانستان ملاذا للجماعات الإرهابية».

وحول الوضع في الجيش الأمريكي، قال أوستن: «نسعى لمنع وجود أي عناصر متطرفة داخل صفوف الجيش الأمريكي ونولي مواجهة هذا التطرف الداخلي أهمية كبرى».

‏‎وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: «نعتبر الصين أكبر تحدياتنا التي نواجهها، وندعو الناتو لمساعدتنا في مواجهة هذا التحدي، ونرى أن لصعودها عواقب على الأمن عبر الأطلسي».

‏وكشف أوستن، أنه أجرى مكالمة مثمرة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مضيفا «ناقشنا الالتزام المستمر بالشراكة الأمنية الأمريكية السعودية التي استمرت 70 عامًا، وأتطلع إلى العمل معًا لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين».

‏من جانبه، قال أمين حلف الناتو، ستولتنبرغ، إن الصين وروسيا تحاولان إعادة كتابة الخريطة الدولية، ويجب توسيع التعاون الأمني بين دول الناتو لمواجهة التحديات المشتركة.

وذكر ‏ستولتنبرغ أن بعض الأطراف تحاول استغلال نقص التعاون الأمني بين دول الناتو.

‏وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد في كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن، أن التحالف عبر الأطلنطي يشكل أساسًا قويًا للشراكة بين أوروبا والولايات المتحدة، التي تعد «حجر الزاوية لكل ما نأمل في تحقيقه في القرن الحادي والعشرين».

وأشار بايدن إلى أن موسكو تقوم بمخاطر كثيرة وأنه يجب مواجهتها.

من جانبه، دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى توحيد جداول أعمال مشتركة للتعامل مع الصين وروسيا.

وأضافت: «نحن بحاجة إلى أجندة مشتركة حول الصين وفي ذات الوقت نحن بحاجة إلى الصين لتسوية المشاكل العالمية مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي وغيرها».